Gegner-Vorschau Eintracht trifft auf die Sockenfußballer von Ajax Amsterdam Stand: 21.02.2025 13:18 Uhr

Die Europapokal-Reise der Eintracht geht weiter. Wie die Auslosung am Freitagmittag ergab, treffen die Adlerträger im Achtelfinale der Europa League auf Ajax Amsterdam. Und die können nicht nur in Schuhen kicken.

Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Europa League auf den niederländischen Rekord-Meister Ajax Amsterdam. Das ergab am Freitagmittag die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon. Das Hinspiel in Amsterdam findet am 6. März statt, das Rückspiel in Frankfurt eine Woche später am 13. März. "Wir freuen uns auf zwei tolle und friedliche Fußball-Abende. Ein sehr klangvolles Duell, welches auch für unsere Fans etwas Besonderes ist", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller in einer ersten Reaktion.

Das Weiterkommen von Ajax Amsterdam ins Achtelfinale war denkbar schwierig und kurios. Nach dem 2:0-Hinspiel-Sieg in den Playoffs bei Royale Union Saint-Gilloise sahen die Niederländer schon wie der sichere Gewinner aus, doch das Rückspiel in Amsterdam wurde am Donnerstag zu einem Verlängerungs-Drama. Nach 28 Spielminuten lag Ajax mit 0:2 hinten, zudem war Davy Klaassen mit Rot vom Platz geflogen, weil er einen Schuss der Belgier in Torwart-Manier mit beiden Händen abgewehrt hatte.

Amsterdamer Sockenfußballer werfen Union Saint-Gilloise raus

Dass Ajax jetzt im Achtelfinale gegen die Eintracht spielen darf, liegt vor allem an ihrem Eigengewächs Kenneth Taylor. Der schoss in der Verlängerung gegen Union Saint-Gilloise nicht nur das entscheidende Tor zum 1:2 per Elfmeter, sondern gewann in einer brenzligen Situation im eigenen Strafraum ohne Schuh am Fuß den entscheidenden Zweikampf und beförderte den Ball dann auch noch per Sockfuß aus der Gefahrenzone.

Ajax hatte den Umweg über die Playoffs machen müssen, die Eintracht hatte die erstmals im Ligaformat ausgetragene Vorrunde der Europa League als Fünfter abgeschlossen und war damit direkt ins Achtelfinale eingezogen.

In einem Pflichtspiel standen sich Ajax Amsterdam und Eintracht Frankfurt übrigens noch nie gegenüber. Das einzige Aufeinandertreffen im August 2020 war ein Testspiel in Amsterdam, welches Ajax mit 2:1 gewann, wegen der Corona-Zeit vor nur 6.000 Zuschauern. Das wird diesmal sicherlich anders sein. Das Ajax-Stadion wird am 6. März mit 54.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft sein, genauso wie das Rückspiel in Frankfurt mit 57.000 Fans.

Der Weg Richtung Bilbao

Sollte sich die Eintracht im Achtelfinale durchsetzen sind jetzt auch die möglichen Gegner für das Viertelfinale klar. Die Eintracht würde auf den Sieger des Achtelfinales zwischen Tottenham Hotspur und AZ Alkmaar treffen, das Ganze Mitte April. Auch in der Runde der letzten acht Teams könnten die Frankfurter im Rückspiel auf den Heimvorteil bauen.

In einem möglichen Halbfinale könnte die Eintracht Anfang Mai gegen Lazio Rom (oder Olympiakos, Bodø/Glimt, Pilsen) spielen. Das Finale findet am 21. Mai in Bilbao statt, drei Jahre und drei Tage nachdem die Eintracht den Europa-League-Pokal zuletzt in Händen hielt.