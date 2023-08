Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel in Mainz Eintracht Frankfurt in Mainz: Verschnupft ins nächste Nachbarschaftsduell Stand: 27.08.2023 09:20 Uhr

Im Sofia-Sandwich steht für Eintracht Frankfurt das Rhein-Main-Duell an. Die Bilanz in Mainz ist ausbaufähig, zudem hat der Gegner gerade einen echten Eintracht-Schreck verpflichtet. Das Wichtigste zum Spiel.

Nach dem Auftakt-Erfolg im Hessenderby gegen den SV Darmstadt 98 ist Eintracht Frankfurt am zweiten Spieltag bei Mainz 05 gefordert. Die Partie wird am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Die Ausgangslage

Eintracht Frankfurt ist mit einem knappen Sieg im Hessenderby in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Beim 1:0 gegen Darmstadt 98 lief bei den Hessen aber noch nicht alles rund, auch beim 1:1 in den Play-offs zur Conference League in Sofia hatte das Team von Dino Toppmöller vor allem fußballerisch noch deutlich Luft nach oben. Der zweite Sieg gegen einen Konkurrenten aus der unmittelbaren Nachbarschaft könnte allerdings Auftrieb geben - vor allem auch für das Rückspiel am kommenden Donnerstag gegen Levski.

Mainz 05 hat beim 1:4 bei Union Berlin einen Start zum Vergessen erlebt. Gegen den starken Champions-League-Teilnehmer hatten die Rheinhessen allerdings durchaus ihre Chancen, besonders die beiden verschossenen Elfmeter von Ludovic Ajorque schmerzten dem Team von Bo Svensson. Die Leistung solle besser werden als in Berlin, forderte der Trainer vor dem Rhein-Main-Duell.

Das Personal

Bei der Eintracht geht eine Erkältungswelle um. "Der eine oder andere Spieler merkt ein leichtes Kratzen im Hals", so Toppmöller. Ansonsten umgingen die Hessen in der improvisierten Pressekonferenz ohne Journalisten vor Ort die Fragen nach dem Befinden einzelner Spieler. In Sofia hatten Makoto Hasebe und Hugo Larsson krank gefehlt, Jesper Lindström konnte nur kurz ran. Ob noch weitere angeschlagene Spieler hinzugekommen sind oder ob die Hygienemaßnahmen des Vereins gegriffen haben, wird man also erst bei der Aufstellung am Sonntag sehen. Schonen will Toppmöller angesichts des Rückspiels gegen Sofia am kommenden Donnerstag niemanden. Sebastian Rode und Lucas Alario fallen allerdings weiterhin verletzt aus.

Bei Mainz sind Andreas Hanche-Olsen, Maxim Leitsch und Sepp van den Berg zurück im Training und erweitern die Optionen in der Innenverteidigung. Mit Marco Richter und Phillipp Mwene sind zudem zwei Neuzugänge frisch aufgeschlagen und fit für das Rhein-Main-Duell. Fehlen werden dagegen die Langzeitverletzten Silvan Widmer und Jonathan Burkardt.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Mainz spielen.

So könnte Mainz spielen: Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Onisiwo, Lee - Ajorque

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir erwarten eine sehr aggressive Mainzer Mannschaft, die daheim mehr Power auf den Platz bringt als manchmal auswärts - auch getragen vom eigenen Publikum. Es wird ein offenes Spiel. Wir müssen körperlich dagegenhalten. Die Partie ist eminent wichtig. Wir wollen mit hundert Prozent antreten."

Bo Svensson (Mainz 05): "Das Spiel gegen die Eintracht hat eine besondere Wichtigkeit. Es ist das erste Heimspiel. Wir wollen die Möglichkeit nutzen, uns besser als in Berlin zu präsentieren. Wir kennen die Stärken von Randal Kolo Muani. Aber es wird bei seiner Qualität schwer sein, ihn in den Griff zu bekommen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Noch ist er da und unglaublich wichtig für die Eintracht: Kolo Muani war in den ersten drei Saisonspielen der Dosenöffner, erzielte jeweils das 1:0 für die Frankfurter. Auch wenn man merkt, dass die Diskussionen um einen möglichen Wechsel nach Paris an ihm nagen, hat er mit seiner Dynamik und seiner Kaltschnäuzigkeit immer wieder Momente, die ein Spiel wie im Hessenderby gegen Darmstadt entscheiden können. Die Warnung von Svensson vor den Qualitäten des Franzosen kommt jedenfalls nicht von ungefähr.

Die Mainzer haben vor einigen Tagen einen echten Eintracht-Schreck verpflichtet: Mittelfeldmann Richter, der von Hertha BSC kam, hat in zehn Bundesliga-Partien gegen die Hessen fünf Tore erzielt. Der neue Mann sei eine Option für den Kader, ließ man in Mainz verlauten. "Er ist komplett fit, hat Bock und gut trainiert die ersten paar Tage", kündigte Svensson an. "Es steht dem eigentlich nichts im Wege, dass er eine wichtige Rolle spielt." Die Eintracht ist jedenfalls gewarnt.

Die Statistik des Spiels

Wenn es nach der Statistik geht, dürfte die Eintracht maximal einen Punkt einplanen. Von 15 Bundesliga-Spielen in Mainz - früher am Bruchweg, seit einigen Jahren in der neuen Arena - gewannen die Frankfurter nur ein einziges. Hinzu kommen acht Unentschieden.

Mut machen allerdings die jüngsten Auftritte gegen die 05er: Von den vergangenen sechs Spielen in Frankfurt und Mainz verlor man kein einziges (drei Siege, drei Unentschieden).

So verfolgen Sie das Spiel

Bundesliga live hören – auf sportschau.de können Sie den Stream der Partie am Sonntag in Mainz ab 15.20 Uhr verfolgen: Eintracht Frankfurt beim 1. FSV Mainz 05 im Audio-Livestream. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender DAZN. Den Liveticker auf sportschau.de mit Livetabelle und Livestatistik finden Sie hier: Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker.