Götze fliegt vom Platz Eintracht Frankfurt: Götze fliegt bei erster Saisonniederlage vom Platz Stand: 30.09.2023 17:25 Uhr

Eintracht Frankfurt ist in dieser Saison nicht mehr ungeschlagen. Die hessische Serie reißt in Wolfsburg. Beim VfL verliert Frankfurt nicht nur die Partie, sondern auch Mario Götze.

Eintracht Frankfurt hat die erste Niederlage der Saison kassiert. In Wolfsburg mussten sich die Hessen am Samstag 0:2 (0:2) geschlagen geben. Jonas Wind erzielte beide Tore für den VfL (31., 84.), Mario Götze flog mit Gelb-Rot vom Platz (59.).

Skhiri und Marmoush lassen Top-Chancen liegen

Götze und Farès Chaibi starteten erstmals gemeinsam für die Eintracht und sollten gefährliche Pässe in die Tiefe liefern. Nach zwanzig Minuten Abtasten sah man dann ein erstes Mal, wie das aussehen kann. Chaibi spielte durch drei Wolfsburger hindurch auf Omar Marmoush. Der Ägypter legte mit der Hacke direkt weiter auf Ellyes Skhiri, der aber gleich zwei Mal an VfL-Keeper Koen Casteels scheiterte (21.).

Noch zwei Mal kamen die Hessen gefährlich vors Wolfsburger Gehäuse. Auch Marmoush, schön eingesetzt von Junior Dina Ebimbe, fand mit seinem Schuss aus 13 Metern in Casteels seinen Meister (35.), Lovro Majer spitzelte Dina Ebimbe im Strafraum den Ball gerade noch vom Fuß (45.).

Wind zeigt, wie's geht

Die Eintracht fand also endlich mal den Weg ins letzte Drittel und zu hochkarätigen Chancen. Den Hessen fehlt aber schlichtweg ein echter Vollstrecker. Sowohl der Schuss von Skhiri als auch der von Marmoush waren nicht hart genug. Sonst hätte wohl auch der gut aufgelegte Casteels einen Frankfurter Treffer nicht verhindern können.

Wie das geht mit der Chancenverwertung, zeigte Wolfsburgs Wind. Bei der einzig wirklichen Top-Chance der Hausherren konnte Kevin Trapp zwar den Schuss von Majer parieren, Wind war allerdings der Einzige, der am langen Pfosten auf den Abpraller spekulierte und nur noch zum 1:0 einschieben musste (31.). So geht Effizienz. Ein satter Fernschuss des Dänen rauschte in der 40. Minute knapp am Pfosten vorbei.

Götze fliegt, Wind zum Zweiten

Was auch immer sich die Hessen für die zweite Halbzeit vorgenommen hatten: In der 59. Minuten waren alle Überlegungen überholt. Bei einem Frankfurter Angriff kam Götze zu Fall, blieb sitzen und beschwerte sich beim Schiedsrichter, dass er kein Foul gepfiffen bekam. In der Rückwärtsbewegung stieg der 31-Jährige dann Mattias Svanberg in die Hacken und wurde völlig zu Recht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

In Überzahl drängte Wolfsburg auf die Entscheidung. Trapp hielt die Hessen im Spiel. Erst klärte der Nationalkeeper einen abgefälschten Schuss von Ridle Baku noch zur Ecke (63.), dann wischte er einen Kopfball von Maxence Lacroix sensationell an die Latte (67.).

In der 84. Minute war dann aber auch Trapp machtlos. Ansgar Knauff foulte Kevin Paredes im Strafraum, den fälligen Strafstoß von Wind parierte der Eintracht-Keeper zwar noch, der Nachschuss des Dänen landete dann aber zur Vorentscheidung im Netz.