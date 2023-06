Champions-League-Quali Eintracht Frankfurt Frauen starten gegen Slovácko Stand: 30.06.2023 13:54 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben ihren ersten Gegner für das Abenteuer Champions League zugelost bekommen. Um die erste Runde zu überstehen, müssen sie danach wohl einen großen Namen besiegen.

Die Eintracht Frankfurt Frauen bekommen es beim Mini-Turnier in der ersten Quali-Runde zur Champions League mit dem 1. FC Slovácko zu tun. Das ergab die Auslosung der UEFA am Freitag.

Bei einem Sieg gegen die Tschechinnen würde im Turnier-Finale der Sieger aus der Partie Juventus Turin gegen FK Oqschetpes Kökschetau warten. Die Italienerinnen, die bei der Auslosung genauso wie die Eintracht gesetzt waren, dürften gegen das Team aus Kasachstan die klaren Favoritinnen sein. Nur die Gewinnerinnen des Turniers qualifizieren sich für die nächste Runde.

Knappes Aus gegen Ajax im vergangenen Jahr

Gespielt wird am 6. und 9. September in Frankfurt. Das haben die teilnehmenden Mannschaften gemeinsam bestimmt. Die zweite Qualifikationsrunde, die aus Hin- und Rückspiel besteht, wird Mitte Oktober ausgetragen. Die Siegerinnen schaffen es dann in die Gruppenphase der Champions League.

Die Eintracht Frankfurt Frauen hatten sich die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation durch den dritten Platz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison gesichert. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie an einem Mini-Turnier in der ersten Quali-Runde teilgenommen, waren aber denkbar knapp an Ajax Amsterdam gescheitert.