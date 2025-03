Eintracht-Fußballerinnen in Freiburg gefordert Eintracht Frankfurt Frauen in Freiburg: Die letzte Titel-Chance Stand: 17.03.2025 10:39 Uhr

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen in der Bundesliga nachziehen. Bei der kniffligen Aufgabe in Freiburg geht es darum, vor der heißen Schlussphase in der Bundesliga in einer guten Ausgangsposition zu bleiben.

Nach dem erfolgreichen Heimsieg gegen Essen richtet sich der Fokus der Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bereits auf das nächste, schwere Bundesligaspiel. Am Montagabend (18 Uhr) reist die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis zum SC Freiburg. Die Breisgauerinnen, aktuell Tabellenfünfter, sind derzeit gut in Form – doch will die Eintracht weiter ein Wörtchen im Meisterschaftskampf mitreden, muss beim SCF ein Sieg her. Schließlich sind die Frankfurterinnen noch mittendrin im Kampf um die Liga-Krone.

Dabei müssen die Hessinnen im Süden der Republik eine Serie brechen: Drei Zu-Null-Siege in Folge haben den Freiburgerinnen neues Selbstvertrauen gegeben. Laut Arnautis liegt eine große Stärke der Gastgeberinnen in ihrem Umschaltspiel, vor dem seine Mannschaft jedoch gewarnt ist: "Wir haben in der Vergangenheit gegen andere Mannschaften bereits bewiesen, dass wir das mit aktivem und konzentriertem Fußball stoppen können." Gegen Essen hat das zuletzt gut geklappt. Doch Freiburg sei immer "gefährlich" und könne "durch Spielerinnen wie Cora Zicai immer wieder Nadelstiche setzen", sagt der Eintracht-Trainer.

"Desto näher kommen wir unserem Ziel"

Am Freitagabend setzte sich der FC Bayern an der Spitze der Tabelle ab. Die Münchnerinnen, aktuell in Topform, gewannen gegen den bisherigen Dritten aus Wolfsburg (3:1) und liegen mit einem Spiel mehr nun sechs Punkte vor der Eintracht. Einerseits. Andererseits können die Frankfurterinnen mit einem eigenen Erfolg wieder drei Punkte zwischen sich und den VfL legen, den zweiten Rang also festigen.

So bleibt im langsam beginnenden Bundesliga-Schlussspurt die eigene Aufgabe im Fokus: "Wir haben die Chance, uns mit einem Sieg oben weiter festzusetzen", so Arnautis. Noch stehen sechs Spiele aus, jedes davon könnte im Kampf um die Top-Plätze, auch die Meisterschaft, entscheidend sein. "Je mehr Spiele wir gewinnen, desto näher kommen wir unserem Ziel."

In Sachen Kader gibt es dabei positive Nachrichten: Nationalspielerin Sara Doorsoun konnte in dieser Woche erstmals wieder teilweise mit der Mannschaft trainieren. Ob sie am Montag zum Einsatz kommen kann, entscheidet sich kurzfristig. Für Anna Aehling kommt die Partie noch zu früh, sie befindet sich weiterhin im Aufbautraining.