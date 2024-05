Linksverteidigerin kommt aus Bremen Eintracht Frankfurt Frauen holen Linksverteidigerin Lührßen von Werder Bremen Stand: 08.05.2024 12:48 Uhr

Nur einen Tag nach dem Abgang von Linksverteidigerin Verena Hanshaw präsentieren die Eintracht Frankfurt Frauen ihre Nachfolgerin: Nina Lührßen wechselt von Werder Bremen an den Main.

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben nach nur einem Tag die Lücke auf der linken Abwehr-Seite geschlossen. Am Dienstag wurde publik, dass Verena Hanshaw den Club nach sechs Jahren im Sommer verlassen wird, am Mittwoch gab die Eintracht bekannt, dass Nina Lührßen von Werder Bremen ab der kommenden Saison für die Adlerträgerinnen spielen wird. Die 24 Jahre alte Außenbahnspielerin hat in Frankfurt einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Für Bremens erste Mannschaft kam Lührßen auf 25 Zweitliga-Einsätze inklusive zwei Zweitliga-Meisterschaften sowie 99 Bundesligaspiele, in denen sie 14 Tore erzielte und elf Vorlagen gab, davon zwei Tore und sechs Vorlagen in der laufenden Saison. Die 1,65 Meter große Abwehrspielerin durchlief die deutschen U-Nationalteams von der U16 bis zur U19.

Schnelligkeit auf der Außenbahn

"Ich freue mich sehr, ab Sommer für Eintracht Frankfurt spielen zu dürfen. Die Ziele, die hier gesteckt werden, haben mich total überzeugt", wird Lührßen in der Pressemitteilung der Eintracht zitiert. "Ich denke, ich kann als Außenverteidigerin viel Schnelligkeit mitbringen, bin gut im Eins gegen Eins, und will zudem mit meinen Flanken und Standards dem Team weiterhelfen."

Trainer Niko Arnautis freut sich auf den Neuzugang: "Nina hat in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung genommen und viel Erfahrung in der Bundesliga gesammelt. Für uns ist es unheimlich wichtig, auf der linken Verteidigerinnenposition Spielerinnen zu haben, die auch offensive Akzente setzen können. Nina hat in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Scorerpunkten bewiesen, dass sie genau das mitbringt, und auf der Außenbahn für Schwung und Dynamik sorgen kann."