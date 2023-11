Champions League Eintracht Frankfurt Frauen hoffen auf Hexenkessel gegen Barcelona Stand: 21.11.2023 09:16 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen wollen es den Männern nachmachen und in der Champions League den großen FC Barcelona ärgern. Die Vorfreude und der Respekt sind groß, die Lust auf Bestia-Blanca-Momente aber noch größer.

8:0, 6:0, 5:0, 5:0. Die Frauen des FC Barcelona, das beweisen die Ergebnisse der vergangenen vier Spiele, haben einen Lauf und aktuell keine ernsthaften Gegnerinnen. Von neun Ligaspiel wurden neun gewonnen, der 5:0-Erfolg im Clasico gegen Real Madrid am vergangenen Wochenende verdeutlichte die Ausnahmestellung der Katalaninnen noch einmal sehr deutlich. Während der Barca-Glanz im Männerfußball etwas bröckelt, ist Barca Femeni aktuell einfach nicht zu stoppen.

Heißt auch: Auf die Eintracht Frankfurt Frauen wartet am Mittwoch (21 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream auf hessenschau.de) im Champions-League-Gruppenspiel eine echte Herkulesaufgabe. Dort die Startruppe aus Spanien, hier die eher holprig gestarteten Hessinnen. "Klar ist Respekt da, sie haben tolle Spielerinnen", fasste Lara Prasnikar im hr-heimspiel! zusammen. "Von uns erwartet keiner, dass wir 5:0 gewinnen, wahrscheinlich eher umgekehrt." Alles andere als eine klare Frankfurter Niederlage wäre eine Überraschung.

Prasnikar war 2022 im Camp Nou dabei

Genau diese Ausgangslage gab es vor einem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona jedoch schon mal. Im Frühjahr 2022, wer könnte das vergessen, trafen die von Oliver Glasner trainierten Männer im Viertelfinale der Europa League auf Barcelona und hatten eigentlich keine Chance. Es folgten ein umkämpftes 1:1 im Hinspiel und der bereits mit Abpfiff historische 3:2-Sieg vor mehr als 30.000 weiß gekleideten Eintracht-Fans im altehrwürdigen Camp Nou. Die Geburtsstunde der Bestia Blanca.

"Ich werde das nie vergessen, das war crazy", berichtete Prasnikar, die auf der größten Frankfurter Auswärtsreise der Geschichte natürlich mittendrin war. "Wir waren vor dem Spiel mit der Mannschaft in der Stadt, die ganze Stadt war weiß. Die Stimmung im Stadion war mega." Momente, die die Eintracht-Frauen nun auch kreieren und erleben wollen. Auch jetzt sollen die Fans zu einem entscheidenden Faktor werden.

Eintracht baut auf die Fans

Dass die Königsklassen-Partie am Mittwochabend in der Arena ausgetragen wird, versteht sich von selbst. Die Eintracht hofft auf einen Hexenkessel. "Wenn die Fans uns nach vorne peitschen, können wir noch den einen oder anderen Prozentpunkt mehr aus uns herausholen. Wir werden es dem FC Barcelona nicht einfach machen wollen", versprach Trainer Niko Arnautis.

Stürmerin Laura Freigang, die im April 2022 ebenfalls in Barcelona mit dabei war und weiß, wie sich eine Überraschung gegen Barca anfühlt, ergänzte: "Das ist ein Ereignis, das man nicht häufig in seiner Karriere erlebt. Es wird etwas ganz Besonderes für alle, die dabei sind, auf dem Rasen, neben dem Platz, auf der Tribüne. Wir werden das absolut genießen."

Die Überraschung ist möglich

Klar ist aber auch, dass die Hessinnen bei aller Vorfreude auch sportlich etwas erreichen wollen. Der FC Barcelona, der mit Aitana Bonmati die aktuelle Ballon-d’Or-Gewinnerin in seinen Reihen hat, ist haushoher Favorit. Die Eintracht fühlt sich in der Außenseiterrolle aber pudelwohl. "Wir sind eine Überraschungsmannschaft. Wir haben schon Bayern und Wolfsburg geschlagen", so Prasnikar. "Wer weiß, was am Mittwoch passiert." Zu sicher sollte sich Barca Femeni definitiv nicht sein.