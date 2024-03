Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel beim BVB Eintracht Frankfurt beim BVB: Ein Hauch von Champions League Stand: 17.03.2024 09:05 Uhr

Mit einem Sieg beim BVB kann Eintracht Frankfurt noch einmal Druck auf die Champions-League-Plätze machen. Dortmund ist traditionell aber kein gutes Pflaster für die Hessen. Das Wichtigste zum Spiel.

Am 26. Bundesliga-Spieltag ist Eintracht Frankfurt zum Top-Spiel bei Borussia Dortmund gefordert. Anstoß am Sonntag ist um 17.30 Uhr.

Die Ausgangslage

Das Personal

Das sagen die Trainer

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Die Statistik des Spiels

So verfolgen Sie das Spiel

Die Eintracht ist derzeit gut drauf. Nachdem die Hessen aus der Conference League ausgeschieden sind und auch in der Liga nicht wirklich Fortschritte machten, hat das Team von Trainer Dino Toppmöller zuletzt wieder geliefert. Ein Sieg in Heidenheim und ein weiterer gegen Europapokal-Konkurrent TSG Hoffenheim haben die kritischen Geister in Frankfurt wieder besänftigt.

Die Eintracht steht als Liga-Sechster weiter gut da, hat nun schon sieben Punkte Vorsprung auf Rang sieben und ebenso viele Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Den (vermeintlich) letzten davon belegte vor dem Spieltag der BVB. Ein Sieg in Dortmund und in der Mainmetropole würde man wieder zu träumen beginnen.

Die Borussia hat da freilich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und auch die Gastgeber sind gerade richtig gut drauf: Der BVB hat im laufenden Kalenderjahr überhaupt erst ein Pflichtspiel verloren. Gäbe es eine Bundesliga-Tabelle 2024, die Schwarz-Gelben wären hinter Leverkusen Zweiter. In der Champions League wurde gerade die PSV Eindhoven ausgeschaltet. Im Viertelfinale geht es nun gegen Atletico Madrid.

Die Eintracht ist beinahe komplett gesundet. Die Langzeitverletzten Sebastian Rode und Sasa Kalajdzic fehlen natürlich, zudem muss Youngster Jean-Matteo Bahoya mit Wadenproblemen passen. Dank breitem Kader hat Toppmöller dennoch die Qual der Wahl, wen er in die erste Elf beordert. Worüber der Coach sich im Vorfeld besonders freute: Winter-Neuzugang Hugo Ekitiké, der mit ordentlich Fitness-Rückstand nach Hessen gekommen war, konnte zum ersten Mal eine komplette Trainingswoche absolvieren.

So könnte die Eintracht spielen:

Der BVB muss auf Mittelfeldstratege Marcel Sabitzer verzichten, der vergangenes Wochenende in Bremen Rot gesehen hatte. Auch der Ex-Frankfurter Sébastien Haller wird wegen einer Sprunggelenksverletzung ebenso passen müssen wie Julian Ryerson (Dermatitis). Donyell Malen, der in der Champions League unter der Woche noch mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste, dürfte hingegen fit für das Top-Spiel sein.

So könnte Dortmund spielen: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Maatsen - Brandt, Can - Malen, Reus, Sancho - Füllkrug

Dino Toppmöller: "Wir freuen uns auf ein richtig gutes Auswärtsspiel vor 80.000 in einem tollen Stadion gegen den Vizemeister und Champions-League-Viertelfinalisten. Dortmund hat eine unfassbar hohe Qualität. Auch wir sind im Moment gut drauf."

Edin Terzic: "Wir wollen mit einem Sieg in die Länderspielpause gehen. Wir fokussieren uns auf die Aufgabe am Sonntag. Dann schauen wir auf den nächsten Block. Frankfurt hat in den letzten Spielen ordentlich gepunktet. Sie haben hohes Tempo auf allen Positionen. Darauf stellen wir uns ein. Wir sind bereit, die nächsten Schritte zu gehen."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Kevin Trapp nicht für die kommenden Länderspiele nominiert. Das nagt am Frankfurter Schlussmann, der sich im Top-Spiel am Sonntag sicherlich beweisen möchte. "Kevin wirkte motiviert mit einer Jetzt-erst-recht-Mentalität", sagte Toppmöller, der mit dem Keeper noch am Freitag ein Einzelgespräch führte. Und Toppmöller erinnerte daran, was das letzte Mal geschah, als ein Bundestrainer Trapp nicht in den Kader berief: "Er hat nach einer ähnlichen Situation in München ein Top-Spiel abgeliefert."

Mit Niclas Füllkrug und Malen haben die Dortmunder gleich zwei Knipser im Kader. Sowohl der deutsche Stoßstürmer als auch der niederländische Flügelflitzer haben bereits elf Saisontore gesammelt. Und dabei soll es nicht bleiben. Vor allem Malen knipst gerne in der Rückrunde. 17 seiner 25 Bundesliga-Tore erzielte der Rechtsaußen nach der Winterpause. Allein 2024 netzte er schon satte sechs Mal.

Der BVB könnte gegen die Eintracht gleich zwei Jubiläen feiern. Die Hessen sind der Lieblingsgegner der Schwarz-Gelben, die schon 197 Tore gegen die SGE bejubeln konnten. Noch drei mehr und die magische 200 ist erreicht. Gehen die Hausherren dann auch noch als Gewinner vom Feld, haben sie 50 Bundesliga-Siege gegen die Eintracht eingefahren. So viele wie gegen keinen anderen Gegner.

Auf sportschau.de können Sie das Gastspiel der Frankfurter Eintracht bei Borussia Dortmund live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es dort. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Dazn.