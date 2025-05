News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Bericht: Matanovic könnte für 8 bis 10 Millionen gehen Stand: 23.05.2025 14:25 Uhr

23.05.25, 14:25 Uhr: Bericht: Matanovic könnte für 8 bis 10 Millionen gehen

Der SC Freiburg hat Interesse an Eintracht-Stürmer Igor Matanovic. Doch ein Transfer könnte für die Breisgauer kostspielig werden. Nach BILD-Informatoinen fordert die Eintracht zum aktuellen Zeitpunkt ein Ablösepaket von acht bis zehn Millionen Euro. In seiner Pressekonferenz am Donnerstag hatte Eintracht-Vorstand Markus Krösche gesagt, dass Matanovic vor allem eines brauche: Spielzeit. Die könnte er in der kommenden Woche beim SC Freiburg bekommen, zumindest wenn der Sportclub die geforderte Ablöse Richtung Frankfurt überweist.

23.05.25, 10:30 Uhr: Krösche will Umbruch kleinhalten

Während die Eintracht-Mannschaft und auch das Trainerteam um Dino Toppmöller in den Urlaub gestartet sind, wird Sportvorstand Markus Krösche weniger Freizeit haben. Auf den 44 Jahre alten Kaderplaner der Eintracht warten gleich zwei Transferperioden: Wegen der Club-WM ab Mitte Juni gibt es ein Mini-Transferfenster vom 1. bis 10. Juni. Das reguläre Transferfenster ist dann vom 1. Juli bis 1. September geöffnet. Viel Zeit also für Spekulationen und Transfers. Krösche und die Eintracht stehen vor einem arbeitsreichem Transfer-Sommer:

23.05.25, 07:40 Uhr: Krösche macht sich Champions-League-Gedanken

Sportvorstand Markus Krösche hat sich zu den Ambitionen zur kommenden Eintracht-Teilnahme an der Champions League geäußert: "Wir haben schon das Ziel, das Achtelfinale zu erreichen, auch wenn wir wissen dass das mit dem neuen Modus nicht ganz so einfach ist." Man wolle sehen, dass man in der Liga so viele Punkte wie möglich hole, "um dann halt auch den Schritt in die K.o.-Phase zu machen." Das jedoch als klares Ziel auszurufen, sei vermessen, weil man einfach in der vergangenen Saison gesehen habe, wie schwierig der neue Modus sei. Natürlich sei es aber nicht der Anspruch der Eintracht, zu den Spielen als Champions-League-Touristen zu fahren.

22.05.25, 18:25 Uhr: Baum und Aaronson kehren zurück

Die beiden Leihspieler Elias Baum (SV Elversberg) und Paxten Aaronson (FC Utrecht) sind in der kommenden Saison bei Eintracht Frankfurt fest eingeplant. Wie Sportvorstand Markus Krösche am Donnerstag bestätigte, soll das Duo auf jeden Fall zurückkehren und einen neuen Anlauf bei den Hessen starten. Auch Jessic Ngankam wird nach seinem Engagement bei Hannover 96 wieder bei den Hessen aufschlagen. Der Stürmer hat sich im April das Schien- und Wadenbein gebrochen und wird seine Reha unter Aufsicht der Eintracht fortführen. Die anderen Leihspieler Aurelio Buta, Hrvoje Smolcic und Nacho Ferri haben hingegen keine Zukunft in Frankfurt.

Elias Baum

22.05.25, 17:24 Uhr: Wahi erhält weitere Bewährungschance

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche glaubt weiter an den Durchbruch von Elye Wahi. Der französische Stürmer, der im Winter für mehr als 20 Millionen Euro von Olympique Marseille nach Frankfurt gewechselt war und bislang auf ganzer Linie enttäuschte, werde noch "Tore schießen und Tore vorbereiten", sagte Krösche am Donnerstag. Wahi habe einen schweren Start gehabt und sei dann angeschlagen gewesen. "Der Druck war hoch." Inzwischen habe sich der 22-Jährige aber viel besser integriert und pauke zudem fleißig Englisch. "Er wird hier seine Fähigkeiten noch zeigen."

22.05.25, 15:46 Uhr: Ekitiké erst bei "50, 60 Prozent"

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sieht bei Angreifer Hugo Ekitiké noch Entwicklungspotenzial. "Er ist erst bei 50, 60 Prozent", sagte der 44-Jährige am Donnerstag. Sie seien froh, ihn in Frankfurt zu haben, betonte Krösche. "Hugo hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Wenn man sieht, welchen Weg er gegangen ist, ist es schon erstaunlich. Er ist aber noch nicht am Ende seiner Entwicklung." Um Ekitiké gibt es immer wieder Spekulationen über einen Transfer im Sommer, der Franzose wird mit einigen europäischen Topclubs in Verbindung gebracht.

Heiß umworben: Hugo Ekitiké

22.05.25, 15:02 Uhr: Eintracht will Koch langfristig binden

Eintracht Frankfurt möchte Abwehrchef Robin Koch gerne lange an die SGE binden. "Wir wollen mit Robin verlängern und wollen ihn langfristig an uns binden", erklärte Sportvorstand Markus Krösche auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Robin hat eine unglaublich gute Entwicklung bei uns genommen, ist unter anderem wieder Nationalspieler geworden. Er ist eine absolute Führungsfigur bei uns." Kochs Vertrag in Frankfurt läuft noch bis zum Sommer 2027, er besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro und wird von Liga-Konkurrent Leverkusen umworben.

Robin Koch bejubelt sein Tor gegen Heidenheim.

22.05.25, 14:40 Uhr: Ilicevic-Einsatz: Krösche gesteht Fehler ein

Nachdem die Eintracht in zwei Testspielen unter der Woche den erst 14 Jahre alten Niko Ilicevic eingesetzt hat, der eigentlich in der U17 des Vereins spielt, hat Sportvorstand Markus Krösche den Fehler eingestanden. Ilicevic hätte nach DFB-Statuten aufgrund seines Alters eigentlich nicht mit der Herrenmannschaft spielen dürfen. "Wir haben Niko eingesetzt. Die Entscheidung ist aufgrund seiner Entwicklung, er ist weiter als andere 14-Jährige. Er hatte es sportlich verdient", betonte Krösche. "Wir hatten es nicht auf dem Schirm, dass die Regularien auch für Freundschaftsspiele gelten. Das darf uns nicht passieren, dafür übernehme ich die Verantwortung." Aufgrund der Einsätze ermittelt bereits der DFB gegen die Eintracht.

22.05.25, 13:30 Uhr: DFB ermittelt gegen die Eintracht

Weil die Eintracht einen 14-Jährigen in zwei Testspielen eingesetzt hat, ermittelt der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Dies bestätigte der Verband der Nachrichtenagentur dpa. Niko Ilicevic kam in dieser Woche sowohl beim 14:0 beim FSV Geislitz als auch beim 7:1 beim SC Weimar für die Hessen zum Einsatz und erzielte dabei jeweils ein Tor. Die Eintracht sei zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. In der DFB-Jugendordnung heißt es unter Paragraph 6: "Junioren/Juniorinnen dürfen grundsätzlich nicht in einer Herren- bzw. Frauen-Mannschaft spielen." Werde dagegen verstoßen, drohen dem Verein Sanktionen. Allerdings gibt es eine Reihe von Ausnahmen. Von 14-Jährigen ist allerdings nicht die Rede. Die Eintracht wollte sich auf dpa-Anfrage dazu "aktuell" nicht äußern. Ilicevic, Neffe des ehemaligen Bundesliga-Profis Ivo Ilicevic, spielt normalerweise in der U17 der Frankfurter.

22.05.25, 13:07 Uhr: Fischer: "Nicht mehr mein Verein"

Der ehemalige Eintracht-Präsident Peter Fischer hat das Verhalten der Fans und die Vereinsführung in einem Bild-Interview scharf kritisiert. Vor allem regte sich Fischer über das im Waldstadion gespielte Lied der Böhsen Onkelz im Vorfeld des Tottenham-Spiels auf: "Da habe ich gemerkt, wie weit die Eintracht in solchen Dingen vor mir weggerutscht ist, ich habe zuhause zu meiner Familie gesagt: 'Das ist nicht mehr mein Verein, das kann doch nicht wahr sein.'" Auch das Fan-Banner mit homophobem Inhalt beim Spiel auf St. Pauli stieß Fischer bitter auf, auch wegen des Verhaltens der Verantwortlichen: "Da sitzen alle auf der Tribüne und schauen, was da für ein Plakat hängt. Ich wäre früher in drei Minuten drüben gewesen und hätte das Ding runtergerissen. Da ist schon viel entglitten."

22.05.25, 11:07 Uhr: Koch erneut für DFB-Auswahl nominiert

Eintracht-Verteidiger Robin Koch ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Nations-League-Partien der DFB-Elf im Juni nominiert worden. Der 28-Jährige gehört zum 26-köpfigen Kader der deutschen Auswahl, wie am Donnerstag in Frankfurt bekannt gegeben wurde. Koch hat bislang zwölf Partien für die deutsche Nationalmannschaft bestritten. Die DFB-Elf trifft im Halbfinale des Final-Four-Turniers in München am 4. Juni zunächst auf Portugal. Würde die deutsche Elf das Halbfinale gewinnen, würde sie im Finale am 8. Juni (ebenfalls in München) dann entweder auf Spanien oder Frankreich treffen.

Robin Koch auf der Bank beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien.

22.05.25, 07:44 Uhr: Bericht: Nagelsmann beruft Koch fürs Final Four

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht Anfang Juni erstmals in ihrer Geschichte im sogenannten Final-Four-Turnier der vier besten Teams der Nations League. Mit dabei ist nach Informationen der Bild auch Eintracht-Abwehrchef Robin Koch. Koch stehe demnach im Kader, den Bundestrainer Julian Nagelsmann am heutigen Donnerstag um 11 Uhr bekanntgibt. Im Halbfinale des Final-Four-Turniers in München trifft Deutschland am 4. Juni zunächst auf Portugal. Würde die deutsche Elf das Halbfinale gewinnen, würde sie im Finale am 8. Juni (ebenfalls in München) dann entweder auf Spanien oder Frankreich treffen. Im Falle einer Niederlage stünde sie am gleichen Tag im Spiel um den dritten Platz.

Robin Koch im Spiel gegen Ungarn

21.05.25, 22:58 Uhr: Eintracht-Bezwinger Tottenham gewinnt Europa League

Tottenham Hotspur hat am Mittwochabend das Finale der Europa League gewonnen. Die Londoner, die sich im Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt hatten, besiegten im Endspiel in Bilbao Liga-Konkurrent Manchester United mit 1:0 (1:0) und krönten sich damit zum Champion. Das Tor des Tages in einer weitgehend unspektakulären Partie erzielte Brennan Johnson kurz vor der Pause (42.). Die Spurs, die in der Premier League auf Platz 17 stehen, könnten damit auch in der kommenden Saison auf die Eintracht treffen: Durch den Triumph qualifizierten sie sich für die Champions League.

21.05.25, 19:51 Uhr: Eintracht siegt und bangt um Amenda

Eintracht Frankfurt hat auch das letzte Freundschaftsspiel der Saison gewonnen. Bei Sechstligist SC 1903 Weimar aus Thüringen siegten die Frankfurter am Mittwochabend mit 7:1. Die Tore für die Eintracht schossen Igor Matanovic (2), Metehan Yildirim, Michy Batshuayi, Aiden Harangi sowie der 14-jährige Niko Ilicevic und Torwart Kevin Trapp in Stürmer-Position. Weimar kam nach einem Fehler von Arthur Theate zum Ehrentreffer. Eine Schrecksekunde gab es für die Hessen bereits in der ersten Halbzeit: Aurèle Amenda verletzte sich nach einer halben Stunde bei einem Zweikampf und musste ausgewechselt werden. Eine Diagnose gibt es noch nicht.

21.05.25, 15:53 Uhr: Eintracht-Profis für U21-EM nominiert

Gleich fünf Profis von Eintracht Frankfurt sind für die U21-EM im Sommer in der Slowakei (11. bis 28. Juni) nominiert worden. Für die DFB-Auswahl holte Bundestrainer Antonio di Salvo Nnamdi Collins, Nathaniel Brown und Ansgar Knauff in den vorläufigen Kader. Auch Leihspieler Elias Baum, der ab dem Donnerstag mit der SV Elversberg in der Bundesliga-Relegation aktiv ist, steht im deutschen Aufgebot. Für Frankreichs U21 wurden Stürmer Hugo Ekitiké und Jean-Matteo Bahoya für den vorläufigen Kader nominiert.

21.05.25, 14:11 Uhr: Da Costa freut sich über CL-Einzug der Eintracht

Ex-Eintracht-Spieler Danny da Costa hat sich mit seinem ehemaligen Club über den erstmaligen Frankfurter Einzug über die Liga in die Champions League gefreut. Besonders für die Spieler, "mit denen ich noch zusammengespielt habe", sagte der Mainzer Profi nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am Samstag der FR. Grund für seine Freude ist aber auch seine Ehe mit Uwe Beins Tochter Sarah. "Ich freue mich, dass mein Schwiegervater jetzt nicht die ganze Saison rumheult, dass sie es nicht geschafft haben", erklärte da Costa, der von 2017 bis 2022 in Frankfurt gespielt hatte.

21.05.25, 12:12 Uhr: Hellmann spricht über ersten Stadionbesuch

Vorstandssprecher Axel Hellmann hat sich in der hr-Dokumentation "Im Herzen von Europa - 100 Jahre Waldstadion Frankfurt" zu seinem ersten Stadionbesuch geäußert. "Mein Vater war kein rieisger Fußballfan, aber 1978 hatte er mal Karten und hat mich mitgenommen. Ich war beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern da und habe all die Granden zum ersten Mal gesehen", berichtete Hellmann. Am beeindruckendsten sei für ihn damals der Blick in den G-Block mit den riesigen Schwenkfahnen gewesen. "Das war fast faszinierender als das Geschehen auf dem Rasen." Hier geht es zur kompletten Doku:

21.05.25, 10:52 Uhr: Marmoush mit Traumtor

Omar Marmoush hat sich am Montag mit einem absoluten Traumtor für den Treffer des Jahres beworben. Der ehemalige Frankfurter schoss beim 3:1-Sieg für Man City gegen Bournemouth aus mehr als 30 Metern das 1:0. Noch in der vergangenen Woche hatter der Ägypter im Finale des Pokals einen Elfmeter vergeben. Seine Bilanz seit dem Winter bei den Citizens liest sich hervorragend: In 15 Premier-League-Spielen schaffte Marmoush sieben Tore und zwei Vorlagen.

21.05.25, 10:45 Uhr: Umfrage: Wer war Ihr Eintracht-Spieler der Saison?

21.05.25, 10:31 Uhr: Bericht: Eintracht zahlt viele Boni

Eintracht Frankfurt muss nach dem Erreichen der Champions League einige Prämien ausschütten. Wie die Sport-Bild in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, gebe es in nahezu allen Verträgen Boni-Vereinbarungen. Das neue Grundgehalt des Trainers Dino Toppmöller steige beispielsweise auf ein monatliches Salär von über 250.000 Euro. Bei den Hessen seien die Grundgehälter angehoben worden, dadurch habe es allerdings keinerlei Prämien mehr für das Erreichen der Europa oder Conference League gegeben, schreibt das Blatt. Dies sei bereits bei den Vertragsverlängerungen von Kaua Santos, Hugo Larsson, Nathaniel Brown und Nnamdi Collins vereinbart worden.

21.05.25, 10:23 Uhr: Doku über 100 Jahre Waldstadion

Das Waldstadion wird 100 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum hat hr-Reporter Florian Naß auf die Höhepunkte der langen Geschichte des Stadions geblickt. Die Dokumentation gibt es ab sofort in der ARD-Mediathek.

21.05.25, 09:10 Uhr: Sky: Freiburg will Matanovic

Der SC Freiburg zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Igor Matanovic. Das berichtet der TV-Sender Sky. Demnach hätten die Gespräche bereits stattgefunden und ein Transfer sei wahrscheinlich. Dem Bericht zufolge hätten auch weitere Klubs ihr Interesse am Angreifer hinterlegt. Matanovic hatte vielsprechend in die Vorbereitung auf die Saison bei der Eintracht gefunden, war zuletzt aber auch aufgrund der starken Konkurrenz nicht über die Rolle des Ersatzmannes hinausgekommen.

21.05.25, 07:39 Uhr: Medien: Larsson will bleiben

Hugo Larsson würde einem Bericht der Frankfurter Rundschau zufolge gerne ein weiteres Jahr bei der Eintracht bleiben. Auch der Klub sehe demnach keine Veranlassung, den Mittelfeldspieler abzugeben - es sei denn, es käme ein "unmoralisches Angebot". Das Blatt schreibt zudem, dass sich die Eintracht im Werben um Ritsu Doan und Jonathan Burkardt in einer guten Position sehe. Beide Spieler würden laut FR jeweils 20 bis 25 Millionen Euro an Ablöse kosten. "Doan würde gerne in der Premier League spielen, aber Dino Toppmöller ist ein großer Fan des Japaners", heißt es. Bei Burkardt meldete sich zuletzt Mainz-Manager Christian Heidel und sprach von einer 99-prozentigen Chance, dass der Stürmer bei den Nullfünfern bleibe.

21.05.25, 07:30 Uhr: Bericht: Tuta-Trennung wahrscheinlich

Abwehrspieler Tuta könnte Eintracht Frankfurt in diesem Sommer verlassen. Laut dem Portal "Absolut Fußball" gehe die Tendenz in Richtung Trennung, nachdem sich Spieler und Klub nicht auf eine Verlängerung des bis 2026 laufenden Kontrakts einigen konnten. Interesse soll dem Bericht zufolge aus Spanien bestehen. Aufgrund von Behandlungen bleibt Tuta noch bis Ende des Monats in Frankfurt, heißt es im Bericht. Der Brasilianer hatte 2022 mit der Eintracht die Europa League gewonnen.

21.05.25, 07:12 Uhr: Waldstadion wird 100

Das Frankfurter Waldstadion wird 100 Jahre alt. Der Ort ist längst mehr als ein Stadion, er ist eine Pilgerstätte, wo Menschen finden, was sie suchen: Zusammenhalt, Lebendigkeit, Erinnerungen. Hier geht es zur Huldigung:

