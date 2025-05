Playoff-Halbfinale gegen Jena Aufstiegs-Traum geplatzt – 46ers scheitern an Jena Stand: 22.05.2025 22:13 Uhr

Die Gießen 46ers liegen in Halbfinal-Spiel vier gegen Jena lange vorne, am Ende des Basketball-Krimis setzen sich die Gäste aber denkbar knapp durch und entscheiden damit die Serie. Die Mittelhessen spielen also auch in der kommenden Saison zweitklassig.

Die Aufstiegs-Träume der Gießen 46ers sind am Donnerstagabend endgültig geplatzt. Die Mittelhessen verloren Spiel vier in der Playoff-Halbfinalserie gegen Jena nach großem Kampf in eigener Halle mit 95:97 (47:38) und schieden damit aus.

Die Gäste aus Thüringen, die als klarer Favorit in die Serie gestartet waren, machten mit dem Erfolg nicht nur den Einzug ins Endspiel gegen Trier um die Zweitliga-Meisterschaft perfekt. Auch der Aufstieg in die Basketball-Bundesliga ist ihnen damit sicher.

46ers belohnen sich nicht

Die 46ers zeigten lange Zeit eine sehr starke Leistung und gingen mit einem Neun-Punkte-Vorsprung in die Pause. Im dritten Viertel wurde Jena aber immer stärker und drehte die Partie zunächst.

In einer wilden und zunehmend hektischen Schlussphase gingen die 46ers dann tatsächlich wieder in Führung und gestalteten die Partie komplett offen. Zum Spielverderber aus Gießener Sicht wurde Zach Cooks, der zwei Sekunden vor der Schlusssirene traf und die Partie damit entschied.

Erfolgreichster Werfer der Gießener war Kyle Castlin mit 21 Punkten. Bester Mann auf dem Parkett war der Jenaer Cooks mit 27 Zählern.