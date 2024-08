Die Stimmen zur Eintracht-Niederlage in Dortmund Dino Toppmöller: "...dann werden wir noch viel Freude haben in der Saison" Stand: 24.08.2024 21:32 Uhr

Eintracht Frankfurt verliert zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison beim BVB. Trotzdem war man bei den Hessen nicht unzufrieden mit dem eigenen Auftritt. Die Stimmen zum Spiel.

Die Frankfurter Eintracht hat ihr erstes Bundesligaspiel am Samstag verloren. Beim BVB zogen die Hessen mit 0:2 (0:0) den Kürzeren. Jamie Gittens traf doppelt für die Hausherren (72., 90.+3).

Kevin Trapp: "Die Dortmunder machen aus den drei Chancen, die sie haben, zwei Tore. In der Hinsicht ist es verdient, weil wir das vorne verpasst haben. Vor dem Gegentor hatten wir die Riesen-Chance auf das 1:0. Wenn wir das machen, bekommen wir es hinten nicht. Auch wenn man anerkennen muss, dass Gittens das unfassbar gut macht. Das ist individuelle Qualität und leider Gottes Fußball. Das ist schon sehr ärgerlich und kein gutes Gefühl. Aber über weite Strecken war es ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns, auch wenn wir keine Punkte mit nach Hause nehmen. Wir setzen schon sehr viel von dem um, was wir in der Vorbereitung gemacht haben. Wir sind auf einem guten Weg."

Dino Toppmöller: "Das ist total ärgerlich. Wir hatten schon das Gefühl, dass wir hier die Kontrolle hatten, auch wenn Dortmund deutlich mehr Ballbesitz hatte. Aber wir hatten nie das Gefühl, dass es richtig gefährlich wird. Der Schlüsselmoment war die 71. Minute. Da haben wir die Chance zum 1:0 und machen die nicht. Im Gegenzug trifft dann Jamie Gittens mit einer fantastischen Einzelaktion. Das entscheidet dann ein Spiel gegen eine absolute Spitzenmannschaft. Aber wir haben heute viel gezeigt, auf dem wir aufbauen können. Die Jungs haben sich verausgabt und mutig Fußball gespielt. Sie haben es super gemacht, aber dafür können wir uns heute nix kaufen. Wenn wir so weiter machen, wenn wir eine gute Aktivität gegen den Ball haben, dann werden wir noch viel Freude haben in der Saison."

Jamie Gittens: "Es war heute ein sehr gutes Spiel. Es war aber nicht einfach. Ich bin sehr glücklich, dass ich die beiden Treffer erzielen konnte."

Sebastian Kehl: "Wir haben heute gegen einen guten Gegner gespielt. Wir haben ein bisschen gebraucht, um in das Spiel hineinzufinden und am Ende dann aber auch verdient gewonnen. Die Jungs haben es heute gut gemacht, vor allem in der Verteidigung. Zudem haben es die Einwechselspieler sehr gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden."