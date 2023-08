Die Stimmen zum Eintracht-Sieg Die Stimmen zum Eintracht-Sieg: "Das ist geil!" Stand: 31.08.2023 23:22 Uhr

Nach dem Einzug in die Conference League herrscht bei Eintracht Frankfurt Erleichterung. Spieler und Verantwortliche freuen sich über den verdienten Sieg. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankurt hat das Play-off-Rückspiel gegen Levski Sofia am Donnerstag mit 2:0 (0:0) gewonnen und das Ticket für die Gruppenphase der Conference League gebucht. Jessic Ngankam (79.) und Ellyes Skhiri (86.) schossen die späten Tore für die Hessen, die das bessere Team waren.

Markus Krösche: Der Sieg war wichtig für uns, wir wollten in die Gruppenphase einziehen, das war das Ziel, wir haben es souverän gemacht. Wir sind sehr stabil, verteidigen gut und haben wenig zugelassen. Es ist gut, dass Jessic Ngankam getroffen hat, als er reinkam. Hugo Larsson hat es super gemacht, er hat sich reingekämpft. Bei Kolo Muani gibt es keinen neuen Stand. Wir haben unsere Vorstellungen, sie haben ihre Vorstellung. Wir sind in Gesprächen, man wird sehen, was passiert. Kolo ist ein richtig guter Junge. Es ist sicherlich auch für ihn keine einfache Situation, aber seine Reaktion war falsch. Es kann auch sein, dass für Links noch jemand kommt.

Dino Toppmöller: Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft. Die letzten Tage waren nicht leicht für uns. Für die Umstände haben wir das sehr gut gemacht. Unser Matchplan wurde über den Haufen geworfen, dann verletzt sich Kristijan Jakic. Dann hat man gesehen, was man als Einheit bewirken kann. Wir haben hochverdient gewonnen. Wenn man am Ende diese Stimmung mitbekommmt, weiß man, was das für den Verein und die Fans bedeutet. Wir sind extrem froh, dass wir diesen Schritt machen konnten.

Jessic Ngankam: Das war eine gute Mannschaftsleistung, wir können stolz auf uns sein. Es ist das erste Mal, dass ich international spiele, das ist geil. Ich freue mich auf die Europacup-Abende. Die letzten Partien haben uns weit gebracht. Wir wissen jetzt, wo wir stehen und was wir noch verbessern müssen. Ich fühle mich angekommen.

Ellyes Skhiri: Ich bin sehr glücklich. Es war nicht einfach, aber wir haben mit viel Intensität und Mut gespielt. Wir haben nicht alles perfekt gemacht, aber wir sind qualifiziert. Das war vielleicht unser bestes Spiel heute. Das erste Tor zu schießen ist natürlich ein gutes Gefühl. Es war ein wichtiges Tor.