Trotz früher Führung DEL: Siegesserie der Löwen Frankfurt reißt in Berlin Stand: 21.01.2024 16:16 Uhr

Dieses Mal wurde es nichts mit einem Comeback: Die Löwen Frankfurt haben ihre erste Niederlage nach dem Trainerwechsel kassiert.

Niederlage für die Löwen Frankfurt: Das Team verlor am Sonntagnachmittag sein DEL-Spiel in Berlin mit 3:4.

Bokk beendet seine torlose Zeit

Die Löwen waren mit dem Selbstbewusstsein von drei Siegen in Folge in die Hauptstadt gereist. Und auch in Berlin gelang zunächst die Führung: Maksim Matushkin sorgte für das 1:0 aus hessischer Sicht im ersten Drittel.

Die Berliner drehten die Partie im zweiten Durchgang per Doppelschlag. Dann schlug Dominik Bokk zu - er erzielte das 2:2 und beendete damit seine Torlos-Serie von 21 Spielen. Im letzten Drittel zog der Tabellenzweite mit zwei weiteren Treffern davon. Obwohl Cody Kunyk die Frankfurter wie schon am Freitag gegen Straubing zurück ins Spiel brachte, gelang den Löwen dieses Mal kein Comeback. Es war die erste Niederlage seit dem Trainerwechsel vor zwei Wochen.

Auch Huskies und Bad Nauheim im Einsatz

In der DEL2 sind am Sonntagabend noch beide hessische Teams im Einsatz: Die Kassel Huskies empfangen die Lausitzer Füchse und der EC Bad Nauheim muss in Landshut ran.