Nächste DEL-Niederlage DEL: Löwen Frankfurt ohne Chance bei den Wild Wings Stand: 28.02.2025 22:00 Uhr

Nächster Rückschlag für die Löwen Frankfurt: Die Bornheimer haben auch beim direkten Tabellen-Konkurrenten aus Schwenningen verloren. In der DEL2 konnten die Kassel Huskies hingegen einen klaren Sieg feiern.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL am Freitag eine deutliche und empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Bei den Schwenninger Wild Wings verloren die Hessen am Freitag klar mit 2:7. Drei Spieltage vor Schluss wird der Kampf um die Pre-Playoffs für die Frankfurter damit immer schwieriger. Die Löwen liegen in der DEL-Tabelle aktuell lediglich auf Rang elf.

Im Spiel konnten die Hessen nur am Anfang kurz mithalten und den schnellen 0:1-Rückstand egalisieren. Danach gelang den Gastgebern, die sich in der Tabelle nur knapp vor den Löwen befinden, im weiteren Spielverlauf Treffer um Treffer.

DEL2: Sieg für Kassel, Niederlage für Bad Nauheim

In der DEL2 haben die Kassel Huskies hingegne einen deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Bei den Blue Devils Weiden gewannen die Nordhessen am Freitagabend relativ mühelos und verdient mit 7:1. Die Schlittenhunde bleiben damit kurz vor Ende der Hauptrunde weiter Tabellenführer der Liga.

Eine bittere Niederlage musste hingegen der EC Bad Nauheim hinnehmen. Die Roten Teufel verloren trotz 2:0-Führung bei den Eispiraten Crimmitschau noch mit 2:3. Die letzten beiden Treffer der Gastgeber fielen dabei in den letzten zehn Minuten der Begegnung.