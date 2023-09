Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel in Wolfsburg Das Wichtigste zum Spiel von Eintracht Frankfurt in Wolfsburg: Disziplinierten Wölfen den Wind aus den Segeln nehmen Stand: 30.09.2023 10:01 Uhr

Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga weiter ungeschlagen. In Wolfsburg bekommen es die Hessen mit einem Gegner auf Augenhöhe zu tun. Nur hat der VfL einen entscheidenden Vorteil.

Die noch ungeschlagene Eintracht aus Frankfurt tritt am Samstag beim VfL Wolfsburg an. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Die Ausgangslage

In Hessen weiß man immer noch nicht so genau, ob das Glas bei der Eintracht nun halbleer oder halbvoll ist. Frankfurt ist in dieser Saison zwar noch ungeschlagen, in der Bundesliga konnte man bislang aber nur einen einzigen Sieg einfahren. Vier Mal teilten sich die Hessen die Punkte mit dem Gegner. So zuletzt auch am Sonntag gegen den SC Freiburg (1:1).

Mit Unentschieden haben es die Wolfsburger hingegen so gar nicht. Drei Siege und zwei Niederlagen stehen für die Niedersachsen bisher zu Buche. In Dortmund musste sich das Team von Ex-Eintracht-Trainer Niko Kovac zuletzt knapp mit 0:1 geschlagen geben. Mit neun Punkten steht der VfL trotzdem zwei Punkte besser da als die Eintracht.

Das Personal

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat lediglich zwei Ausfälle zu beklagen. Ersatzkeeper Simon Simoni und Kapitän Sebastian Rode stehen in Wolfsburg nicht zur Verfügung. Kristijan Jakic hat seine Knieprobleme hingegen auskuriert und auch der langzeitverletzte Lucas Alario könnte wieder eine Option sein. Wenn er es denn in den Kader schafft.

So könnte die Eintracht in Wolfsburg spielen.

Bei Wolfsburg drückt hinten der Schuh. Innenverteidiger Moritz Jenz plagen Sprunggelenksschmerzen, Linksverteidiger Rogerio zwickt die Wade.

So könnte Wolfsburg spielen: Casteels - R. Baku, Lacroix, Zesiger, Maehle - Svanberg, Arnold - Wimmer, Majer, Tiago Tomas - Wind

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Es erwartet uns eine sehr gute Mannschaft im 4-3-3. Es ist eine laufstarke Mannschaft, die sehr diszipliniert Fußball spielt. Der VfL Wolfsburg hat ein gutes Verhalten im Umschalten in beide Richtungen, er ist sehr fleißig. Es ist wichtig, dass wir die Umschaltmomente, die sich bieten, extrem schnell und mit Risiko zu Ende spielen. Wolfsburg kommt sehr schnell wieder hinter den Ball."

Niko Kovac: "Die Eintracht hat noch kein Spiel verloren und wir hoffen natürlich, dass das am Wochenende dann der Fall ist. Die Eintracht verteidigt sehr gut und lässt wenig zu. Sie haben zwar noch nicht viele Tore geschossen, aber wir müssen schon aufpassen, dass wir ihre offensiven Stärken nicht unterschätzen: Sie haben sehr viel Geschwindigkeit und viel individuelle Qualität. Es freut mich, dass die Eintracht im Moment so eine Entwicklung nimmt. Die geht stetig bergauf. Aber jetzt am Wochenende muss ich natürlich sagen, wissen wir, was wir wollen: gewinnen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Für Omar Marmoush geht es am Samstag zurück an alte Wirkungsstätte. In Wolfsburg fasste der Ägypter Fuß, absolvierte 36 Spiele für die zweite und 48 für die erste Mannschaft. "Ich freue mich, dass wir ihn wiedersehen", sagte Ex-Trainer Kovac. "Er hat sich gut entwickelt und sehr viel Potenzial. Wir müssen ihn am Wochenende ausschalten."

Der Spieler, den die Eintracht unbedingt "ausschalten" muss am Samstag, ist Jonas Wind. Der Däne hat fünf der sieben Saisontore der Wölfe geschossen, ist derzeit die Lebensversicherung für den VfL. "Er ist einer richtig guten Form", weiß auch Toppmöller.

Die Statistik zum Spiel

Die Eintracht leidet im Kalenderjahr 2023 unter einer Auswärtsschwäche. In der Bundesliga konnten die Hessen noch keinen einzigen Sieg einfahren. Sechs Remis und sechs Niederlagen stehen bislang im Klassenbuch. Schlecht für Frankfurt: Der VfL Wolfsburg wiederum hat sich in der laufenden Saison daheim bisher schadlos gehalten. Sowohl gegen Heidenheim (2:0) als auch gegen Union Berlin (2:1) gingen die Wölfe als Sieger vom Platz.

So verfolgen Sie das Spiel

Auf sportschau.de können Sie die Partie von Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg am Samstag live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es auf sportschau.de. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Sky.