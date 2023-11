Gegner-Check, Tickets und Stimmung Das Wichtigste zum Duell Eintracht Frankfurt Frauen gegen FC Barcelona Stand: 22.11.2023 07:24 Uhr

Im ihrem ersten Heimspiel der Champions-League-Gruppenphase empfangen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt den großen FC Barcelona. Wie stark sind die Spanierinnen? Gibt es noch Tickets? Und wie ist die Stimmung vor dem Duell? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Das Duell Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona weckt unweigerlich Erinnerungen. Stichwort: Weiße Wand. Auf dem Weg zum Europa-League-Gewinn 2022 warfen die Eintracht-Männer Barcelona nicht nur aus dem Wettbewerb, die Erstürmung des Camp Nou von 30.000 in Weiß gekleideten Hessen stürzte die stolzen Katalonen auch in eine echte Sinnkrise. Am Mittwochabend (21 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream auf hessenschau.de) kommt es zum Aufeinandertreffen der Frauen-Mannschaften dieser beider Top-Klubs.

Es ist das zweite Gruppenspiel der Women's Champions League und für die Frankfurterinnen, nach dem 2:1 Sieg beim schwedischen Klub FC Rosengard, das erste Heimspiel. Dieses wird nicht, wie sonst in der Liga, am Brentanobad ausgetragen werden, sondern auf der ganz großen Bühne: unter Flutlicht im Frankfurter Waldstadion.

Wie stark ist der FC Barcelona?

Gibt es noch Tickets?

Was sagt Eintracht-Trainer Niko Arnautis?

Welche Stimmung herrscht vor dem Duell im Team?

Wie wird das Wetter?

Wie kann ich das Spiel verfolgen, wenn ich nicht im Stadion bin?

Wie stark ist der FC Barcelona?

Sehr stark. Der FC Barcelona gehört zweifelsohne zu den besten Teams aus Europa. In den vergangenen drei Jahren standen die Spanierinnen jedes Mal im Champions League-Finale. Zwei Mal (2021 und 2023) konnten sie sich den Titel sichern. Dabei muss der Pokalschrank der Katalaninnen fast platzen, denn sie sind achtmaliger Meister und neunmaliger Pokalsieger in Spanien. Daher wird der FC Barcelona als Favorit in das Spiel gegen die Eintracht gehen.

Gibt es noch Tickets?

Im Vorfeld wurden 14.000 Tickets für das Spiel verkauft (Stand: Mittwochmittag). Weil die Nachfrage so groß war, wurden zusätzliche Blöcke für die Fans geöffnet. Das sorgt wiederum dafür, dass noch Karten erhältlich sind. Sowohl online als auch an den Kassen vor dem Stadion.

Was sagt Eintracht-Trainer Niko Arnautis?

"Uns ist allen bewusst, dass die attraktivste und größte Herausforderung des Kontinents morgen gegen uns antreten wird. Auf dieses Spiel freuen wir uns, weil wir genau solche Spiele wollten. Wir haben viel Aufwand betrieben, um diese Erlebnisse zu haben. Wir freuen uns sehr auf die Partie, gehen selbstbewusst ran und dann schauen wir mal, was am Ende herauskommt."

Welche Stimmung herrscht vor dem Duell im Team?

Eine Mischung aus Vorfreude und Demut. "Der FC Barcelona ist die beste Mannschaft, die es aktuell gibt. Es wird ein schweres Spiel, wir müssen leiden und als Mannschaft zusammenhalten, aber die Vorfreude ist riesengroß", sagte Frankfurts Kapitänin Tanja Pawollek bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Im Team gäbe es aktuell nur noch ein Thema: das Duell gegen Barca. "Das Gute ist, dass wir der Underdog sind. Ich merke der Mannschaft keine Nervosität an, sondern eher Vorfreude", so Pawollek. Mit einem ekligen Spiel und dem "Herz auf dem Platz" wollen die Hessinnen den FC Barcelona knacken.

Wird wird das Wetter?

Es ist wieder Zeit für Sitzkissen oder lange Jacke im Stadion. Zum Anstoß um 21 Uhr wird in Frankfurt ein Grad erwartet. Kalt und wolkig, aber immerhin soll es trocken bleiben.

Wie kann ich das Spiel verfolgen, wenn ich nicht im Stadion bin?

Ab 21 Uhr wird hr-iNFO das Spiel live und in voller Länge übertragen. Den Audio-Stream finden Sie auch hier online. Im TV übeträgt der Bezahlsender Dazn die Partie.