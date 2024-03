Das Wichtigste zu Frankfurt-Hoffenheim Das Wichtigste zu Frankfurt-Hoffenheim: Heimstarke Eintracht trifft auf die Sonntags-Liebhaber Stand: 10.03.2024 09:22 Uhr

Richtungsweisend: Dieses überstrapazierte Wort trifft bei der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim definitiv zu. Die Hessen können einen großen Schritt in Richtung Europa machen. Doch eine Statistik spricht für die Gäste. Das Wichtigste zum Spiel.

Am 25. Bundesliga-Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt im heimischen Stadtwald die TSG Hoffenheim. Anstoß am Sonntag ist um 17.30 Uhr.

Ausgangslage

Das Wort "richtungsweisend" wird vor Fußball-Spielen ja gerne einmal verwendet. Oft ist es ein wenig übertrieben. Bei der Partie der Frankfurter Eintracht gegen die TSG Hoffenheim trifft es aber genau zu. Die Hessen sind Sechster, die Kraichgauer Siebter. Beide Teams trennen vier Punkte. Demnach ist klar: Gewinnen die Frankfurter, wächst das Polster auf Rang sieben, egal, was die sonstige Konkurrenz macht, auf sieben Punkte. Es wäre ein Meilenstein in Sachen Europapokal-Qualifikation.

Einfach wird das aber nicht. Die TSG ist in guter Form, hat die vergangenen beiden Bundesliga-Partien gegen Bremen und Dortmund gewonnen. Bei der Eintracht, die an diesem Wochenende ihren 125. Geburtstag feiert, läuft es spielerisch weiterhin nicht rund, der Sieg in Heidenheim war aber enorm wichtig. Mit einem Sieg gegen die TSG wäre die kleine Krise zuvor definitiv überwunden.

Das Personal

Bei der Eintracht drängen Ellyes Skhiri und Hugo Larsson zurück in die Startelf. Stürmer Hugo Ekitiké, der im Training erneut etwas kürzertreten mussten, ist hingegen eher ein Kandidat für die Bank. Jean-Matteo Bahoya fällt mit Wadenproblemen aus.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Hoffenheim spielen.

Die TSG kann derweil wieder auf Andrej Kramaric setzen. Der zuletzt angeschlagene Rekordtorschütze des Clubs war beim Heimsieg gegen Werder Bremen (2:1) nicht zum Einsatz gekommen, ist nun aber wieder eine Option für die Startelf.

So könnte Hoffenheim spielen: Baumann - Kabak, Grillitsch, Brooks - Stach, Tohumcu, Jurasek - Bebou, Kramaric - Weghorst, Beier

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir wollen den Fans und uns selbst ein Geburtstagsgeschenk machen, wir wollen drei Punkte einfahren. Es ist immer leichter, mit einem Sieg in die Trainingswoche zu starten. Es hat sich gut angefühlt, die Stimmung war einen Tick gelöster. Wir hatten sehr gute Einheiten und haben intensiv trainiert. Wir haben Selbstvertrauen getankt. Wir liegen vor Hoffenheim und wollen den Vorsprung ausbauen."

Pellegrino Matarazzo: "Wir stehen unter dem Europacup-Strich und sind definitiv Herausforderer für dieses Spiel. Wir wissen, was vor drei Wochen war und was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben. Wir sind ruhig geblieben und zusammen geblieben als Mannschaft. Jetzt können wir Eintracht Frankfurt am Wochenende weh tun."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Das Herzstück ist zurück: Ellyes Skhiri und Hugo Larsson könnten beide in die Anfangsformation zurückkehren. Die beiden Mittelfeld-Spieler, die nach Verletzungen in Heidenheim nur eingewechselt wurden und zuvor pausiert hatten, sind wieder fit. "Es wäre wünschenswert, dass beide wieder in der Startelf stehen", sagte Trainer Dino Toppmöller. Mehr muss man über das Duo nicht wissen.

Bei den Gästen liegt das Augenmerk auf Shootingstar Maximilian Beier. Der 21-Jährige schnürte zuletzt zwei Doppelpacks in Serie und ist damit auch ein heißer Kandidat für eine Nominierung in den Kader der DFB-Elf. "Man gönnt ihm alles, weil er so ein toller Junge ist", sagte TSG-Coach Materazzo. Auf Frankfurter Seite dürften das zumindest am Sonntag nicht alle so sehen.

Die Statistik des Spiels

Eigentlich spricht an diesem Sonntag viel für Eintracht Frankfurt. Die Hessen haben nur eines ihrer vergangenen neun Bundesliga-Spiele verloren, zuletzt gab es vier Partien in Folge ohne Niederlage. Verliert die Toppmöller-Elf auch gegen die TSG nicht, wäre der Saisonrekord eingestellt. Dazu passt: Die Eintracht ist in dieser Saison enorm heimstark, hat nur gegen den VfB Stuttgart zuhause verloren. Also schon jetzt alles klar?

Leider nein, denn die TSG Hoffenheim hat zwei Statistiken auf ihrer Seite. Erstens haben die Kraichgauer die vergangenen beiden Spiele gewonnen und sind in guter Form und zweitens sind sie wahre Sonntags-Liebhaber. Die TSG ist seit sieben Bundesliga-Spielen an diesem Wochentag ungeschlagen (vier Siege, drei Unentschieden). Mal sehen, welche Serie sich am Ende durchsetzten wird.

So verfolgen Sie das Spiel

Auf sportschau.de können Sie das Gastspiel der Frankfurter Eintracht gegen die TSG Hoffenheim live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es dort. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender DAZN.