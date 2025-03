Das Wichtigste zu Frankfurt-Leverkusen Das Wichtigste zu Eintracht-Leverkusen: Ein Duell mit Tor- und Aufregergarantie Stand: 01.03.2025 09:03 Uhr

Dritter gegen Zweiter, Flutlichtspiel und volles Haus - die Partie gegen Leverkusen wird für die Eintracht zu einem echten Gradmesser. Bayer ist stark in Form, zudem steht Frankfurts Defensive unter Beobachtung. Beim Blick in die Historie wird ohnehin klar: Am Samstagabend wird es rappeln.

Eintracht Frankfurt empfängt zum Tospiel am Samstagabend (18.30 Uhr) den amtierenden Meister Bayer Leverkusen. Nach dem Hinspiel hatte es hitzige Diskussionen um einen ausgebliebenen Elferpfiff gebeben und auch die anstehende Partie verspricht Brisanz.

Die Ausgangslage

Dritter gegen Zweiter, Flutlichtspiel - auf die Fans wartet ein absoluter Leckerbissen. Bayer Leverkusen darf keine Punkte mehr abgeben, soll es doch noch etwas werden mit der Verteidigung der Meisterschaft. Allerdings wartet wenige Tage später bereits das erste Aufeinandertreffen in der Champions League mit den Bayern und könnte bei dem einen oder anderen im Hinterkopf sein. Für die Eintracht geht es um die Festigung des Champions-League-Ranges. Nach der Pleite in München rückten Freiburg, Mainz und Leipzig auf drei beziehungsweise vier Punkte heran. Die Letztgenannten treffen an diesem Spieltag aber direkt aufeinander.

Das Personal

Die gute Nachricht vorweg: Robin Koch ist fit und damit auch gleichzeitig ein Startelf-Kandidat. Das bestätigte Trainer Dino Toppmöller schon vor der Partie. Fehlen wird verletzungsbedingt Timothy Chandler - und das auch für mehrere Wochen. Auch Tuta ist wegen einer Gelbsperre nicht dabei. Im Sturm muss Toppmöller auf Igor Matanovic verzichten.

So könnte die Eintracht spielen:

Bei Bayer Leverkusen fehlt neben den Langzeitverletzten einzig der gelbgesperrte Piero Hincapié. Trainer Xabi Alonso sagte im Vorfeld, dass er gegen Frankfurt auf Rotation verzichten und mit der besten Mannschaft spielen werde.

So könnte Leverkusen spielen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hermoso - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Tella, Wirtz - Boniface

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt): "Die Aufgabe ist sehr schwer. Leverkusen ist im Entwicklungsschritt einen Schritt weiter als wird. Das bedeutet für das Spiel aber nichts. Ich habe das Gefühl, dass wir uns leistungstechnisch Leverkusen annähern. Wenn wir etwas mitnehmen wollen, brauchen wir ein perfektes Spiel. Wir wissen, dass wir die Qualität haben und wollen Leverkusen das Leben so schwer wie möglich machen."

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen): "Ich erwarte einen starken Gegner und ein enges Spiel. Nach dem Abgang von Omar Marmoush spielen die Frankfurter im Kollektiv, sie agieren sehr flexibel, mal mit Dreier- oder Vierekette. Die Niederlage in München nehmen wir nicht als Referenz in unserer Vorbereitung. Das Hinspiel war sehr intensiv zwischen beiden Teams."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Bei den Leverkusenern sticht von jeher Florian Wirtz heraus, ebenso Lenker Granit Xhaka. In diesem Spiel dürfte zudem interessant werden, ob sich Patrik Schick oder Victor Boniface beweisen können, damit Leverkusen gegen die Bayern in der Champions League wieder mit "echtem Stürmer" angreift. Die Eintracht trifft zudem auf ihren Pokalsieger-Torwart von 2018, Lukas Hradecky. Oder auch nicht, denn Trainer Alonso praktiziert ein Job-Sharing im Kasten. Hradecky oder sein nomineller Vertreter Matej Kovar erfahren mitunter erst zwei Tage vor dem Spiel, wer von den beiden aufläuft. Ein solches Modell wurde in diesen Tagen auch für die Eintracht medial ins Spiel gebracht, zumindest um in der kommenden Saison Ersatzmann Kaua Santos mehr Spielpraxis zu ermöglichen.

Damit kommen wir zu einer der meistdiskutierten Personalien in dieser Woche: Kevin Trapp. Seit seinem Fehler in München steht der Keeper im Fokus, aufgezählt werden seine fußballerischen Mängel und Faux-pas' vor allem im Boulevard. Bis zum Saisonende wird der Kapitän aber sicher die Nummer eins bleiben. Doch gerade im Spitzenspiel gegen Leverkusen sollte er sich von seiner besten Seite zeigen, um die Spekulationen einzuhegen und sein Standing zu festigen. Die Eintracht ohne das etablierte Abwehr-Duo Koch und Tuta braucht einen starken Keeper und wohl Arthur Theate als zentralen Defensiv-Boss.

Die Statistik des Spiels

Rein statistisch wird am Samstag im Waldstadion auf jeden Fall etwas passieren. Kein Spiel der beiden im Oberhaus ging bisher torlos aus. Beide Teams geben die zweit- bzw. drittmeisten Torschüsse der Liga ab - und nur der FC Bayern traf häufiger ins Tor als Leverkusen und Frankfurt. Auswärts haben die Hessen in Leverkusen eine Horror-Bilanz, daheim aber lesen sich die vergangenen fünf Auftritte gar nicht einmal so schlecht: 3:0, 2:1, 5:1, 5:2 siegten die Frankfurter nacheinander, allerdings kamen sie in der Vorsaison dann mit 1:5 selbst unter die Räder. Heißt aber auch: Bei fünf Mal Eintracht gegen Bayer zuletzt fielen 25 Tore.

So verfolgen Sie das Spiel

Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 können Sie auf sportschau.de im Liveticker und im Audiostream verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie beim Bezahlsender Sky zu sehen.

Die Highlights des Hinspiels