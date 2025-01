Rückrunden-Auftakt in Düsseldorf Darmstadt 98 vor Düsseldorf-Spiel: Zurück in die Welt, in der die Tabelle lügt Stand: 16.01.2025 07:53 Uhr

Für den SV Darmstadt 98 steht zum Rückrunden-Auftakt direkt eine echte Standort-Bestimmung an. Obwohl das Spiel laut Tabelle ein sprödes Mittelfeld-Duell ist. Aber eben jene Tabelle sollte man nicht ganz ernst nehmen.

Daniel Thioune, seines Zeichens Coach von Fortuna Düsseldorf, und Florian Kohfeldt, seit September auf der Kommandobrücke des SV Darmstadt 98, haben sich in ihrer beider Trainer-Karrieren noch nie wirklich kennengelernt. Die Wege kreuzten sich noch nicht. Am Freitag (18.30 Uhr) wird sich das beim Rückrunden-Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga ändern, wenn die Fortuna auf die Lilien trifft. Und Kohfeldt hat richtig Lust auf dieses Treffen.

Eine Aussage des Kollegen Thioune macht die Vorfreude dabei noch größer. Dieser hatte nach dem Jahreswechsel erklärt: "Eigentlich lügt die Zweitliga-Tabelle permanent." Ein Satz, so wahr wie falsch. Und ein Satz, der laut Kohfeldt "echt cool" ist. Weil er diese kuriose zweite Liga eigentlich sehr treffend formuliert und gerade vor dem Aufeinandertreffen beider Teams in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt sehr gut passt.

Kein normales Mittelfeld-Duell

Die Fortuna ist derzeit Achter und zwei Punkte vor den zehntplatzierten Südhessen. Was auf den ersten Blick wie ein relativ sprödes Mittelfeld-Duell klingt, ist in Wahrheit aber ein Aufeinandertreffen zweier Teams in Lauerstellung. Denn Düsseldorf hat lediglich drei Zähler Rückstand auf Aufstiegsrang zwei, die Lilien deren fünf. Und das am ersten Spieltag der Rückrunde. Verrückte Zweitliga-Welt. Oder eben: eine Tabelle, die lügt.

So kommt dem Duell der beiden Teams auch so etwas wie eine Standort-Bestimmung zu. Beide Mannschaften hatten wechselhafte Hinserien hinter sich, Düsseldorf startete erst gut, dann ging es schlecht weiter. Darmstadt begann mies, fing sich dann unter Kohfeldt aber wieder. Und damit befinden sich beide im Tabellenmittelfeld mit Blickrichtung oben.

Fortuna für Kohfeldt weiter Aufstiegs-Aspirant

Der Lilien-Coach, der in Düsseldorf weiter auf Isac Lidberg verzichten muss und wieder auf Oscar Vilhelmsson bauen kann, weiß daher auch, was für ein Team da auf die Darmstädter zukommt. "Vom Potenzial her sind sie eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen will. Sie haben auch die Möglichkeiten dazu", betonte der 42-Jährige. "Bei ihnen passt eigentlich viel zusammen, um aufzusteigen." Eine Aussage, die für manche Beobachter aber auch auf die Lilien zutrifft.

In Südhessen bleiben sie aber nach der durchaus turbulenten Hinrunde zurückhaltend. Das Ziel "25 Punkte plus x" hatte Kohfeldt bereits im Trainingslager geäußert, weitere Kampfansagen gibt es aus Darmstadt erst einmal nicht zu hören - auch nicht vor der Partie in Düsseldorf.

"Ich finde dieses Ziel schon sehr ambitioniert"

"Wir wollen weiter jedes Spiel gewinnen. Daran hat sich nie etwas geändert", erklärte der Lilien-Coach mit Nachdruck. "Ich sehe aber keinen Grund, etwas neu zu orientieren. Ich finde, dieses Ziel ist schon sehr ambitioniert." Ein guter Start für diese Mission wäre ein Sieg in Düsseldorf.

So könnten die Lilien in Düsseldorf spielen: