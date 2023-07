Nach zwei Jahren in Darmstadt Darmstadt 98: Phillip Tietz verlässt die Lilien Richtung Augsburg Stand: 12.07.2023 17:59 Uhr

Die Lilien verlieren ihre Top-Torjäger: Phillip Tietz wird in Zukunft für den Bundesliga-Konkurrenten Augsburg auf Torejagd gehen.

Seit Tagen hat sich der Wechsel angebahnt, nun ist er offiziell: Phillip Tietz verlässt Darmstadt 98 und schließt sich dem FC Augsburg an. Das vermeldeten beide Bundesliga-Vereine am frühen Mittwochabend.

Tietz schoss Lilien zum Aufstieg

Tietz war zwei Jahre lang für die Lilien auf Torejagd gegangen, nachdem er 2021 ablösefrei vom SV Wehen Wiesbaden nach Südhessen gekommen war. In Darmstadt traf er auf seinen Förderer aus Braunschweiger Tagen: Trainer Torsten Lieberknecht formte Tietz zu einem der besten Stürmer der zweiten Liga. In 72 Pflichtspielen erzielte er 29 Tore für die Südhessen.

In der Aufstiegssaison war der 26-Jährige mit 12 Toren der beste Schütze der Lilien. Sein Treffer beim 1:0 gegen Magdeburg am vorletzten Spieltag war es auch, der die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machte und den Startschuss für die große Aufstiegsparty gab. Sein Vertrag in Darmstadt lief bis Sommer 2024.

Wehlmann: Tietz Beispiel für gute Entwicklungsmöglichkeiten

"Ich bedanke mich für zwei wundervolle und emotionale Jahre in Darmstadt, an die ich mich mein Leben lang zurückerinnern werde. Nicht nur wegen unserer Leistungen auf dem Feld, sondern auch wegen des starken Zusammenhalts innerhalb des Vereins und mit den Fans", so Tietz in der Meldung der Lilien. Laut dem Sportlichen Leiter Carsten Wehlmann ist der Stürmer ein gutes Beispiel dafür, dass man beim SV Darmstadt 98 als Spieler hervorragend gefördert werde und gute Entwicklungsmöglichkeiten vorfinde.

Zukünftig wird Tietz, der beim Trainingsauftakt und dem ersten Testspiel noch dabei war, beim Media Day der Lillien aber bereits gefehlt hatte, also als Gegenspieler am Böllenfalltor zu sehen sein. In Augsburg unterschrieb er einen Vertrag bis 2027. Über die Vertragsmodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. "Da das Angebot des FC Augsburg unseren Vorstellungen entsprochen hat, haben wir seinem Wechselwunsch zugestimmt", ließ Wehlmann durchblicken, dass der SVD zumindest finanziell mehr als nur ein kleines Trostpflaster für Tietz erhalten hat. Die Sport Bild hatte in der vergangenen Woche über rund drei Millionen Euro Ablöse berichtet.