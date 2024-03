Darmstadt reist nach Leipzig Darmstadt 98: Nach der Schmach geht's zum Team ohne Schwäche Stand: 08.03.2024 10:07 Uhr

Die Klatsche gegen den FC Augsburg konnte der SV Darmstadt 98 nicht so leicht abschütteln. Trainer Torsten Lieberknecht musste sein Team unter der Woche aufbauen - damit es nun gegen Leipzig irgendwie eine Chance hat.

Das 0:6-Debakel gegen den FC Augsburg beschäftigt Darmstadts Cheftrainer Torsten Lieberknecht noch immer. "Meine Spieler sind nicht in dem Augsburg-Moment verharrt. Jeder weiß, dass wir an diesem Tag große Scheiße gebaut haben. Es waren individuelle Blackouts, die ich in der Form noch nie erlebt habe. Wir haben das Spiel ordentlich aufgearbeitet, können es aber nicht mehr zurückdrehen", sagte der 50-Jährige am Donnerstag.

Die Aufarbeitung dieses denkwürdigen, aus Darmstädter Sicht katastrophalen Spiels, dieses Blackouts, brauchte in Südhessen aber auch etwas Zeit. "Es war keine leichte Woche. Ich habe mir lange überlegt, wie ich der Mannschaft gegenüber auftrete und wie ich sie wieder aufbaue", berichtete Lieberknecht. Aber: "Es wurde von Trainingstag zu Trainingstag lockerer."

Lilien steuern dem Abstieg entgegen

Deswegen hat der Lilien-Coach den Glauben an seine Mannschaft vor dem Gastspiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) definitiv nicht verloren. "Die Mannschaft ist komplett intakt. Wenn du so viele negative Momente durchlebst wie wir, ist es umso erstaunlicher wie sich die Jungs gegenseitig unterstützen und immer wieder aufrichten", erklärte er.

Mit gerade einmal 13 Punkten und dem schlechtesten Torverhältnis der Liga steuert der Aufsteiger aus Südhessen dennoch dem Abstieg entgegen. Vier Punkte sind es bis zum Relegations-Rang, der direkte Klassenerhalt ist eigentlich schon außer Reichweite. "Ich habe nie das Gefühl, dass wir Spiele haben, in den wir nichts zu verlieren haben", betonte Lieberknecht, der unter anderem auf Kapitän Fabian Holland verzichten muss, trotzdem.

"Leipzig hat keine Schwächen"

In dieser prekären Lage wartet nun das Spiel bei den Sachsen, die in der Champions League zuletzt besonders starke Leistungen zeigten. "Leipzig ist gegen Real Madrid unglücklich ausgeschieden. Das sagt schon alles über die Herausforderung, die wir vor uns haben. Leipzig hat keine Schwächen - und genau das ist ihre Stärke", sagte Lieberknecht.

So könnten die Lilien spielen: