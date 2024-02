Bittere Diagnose für Lilien-Spieler Darmstadt 98: Marvin Mehlem bricht sich erneut das Wadenbein Stand: 26.02.2024 19:39 Uhr

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Marvin Mehlem hat sich zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Monaten das Wadenbein gebrochen.

Schon als Marvin Mehlem in der Nachspielzeit in der Partie bei Werder Bremen (1:1) verletzt am Boden lag, sah es nicht gut aus. Der Mittelfeldmann musste vom Platz, Darmstadt 98 das Spiel zu zehnt beenden. Nun die traurige Gewissheit: Mehlem hat sich erneut einen Wadenbeinbruch zugezogen. Der Verein vermeldete die Diagnose am Montagabend.

Zweiter Wadenbeinbruch innerhalb kurzer Zeit

"Wir fühlen total mit Marvin mit, weil wir wissen, wie traurig er ist, dass er in den kommenden Spielen der Mannschaft nicht helfen kann", sagte Trainer Torsten Lieberknecht. Besonders bitter: Mehlem hatte sich erst Anfang Dezember 2023 einen Wadenbeinbruch zugezogen. Erst Anfang Februar war er für die Lilien auf den Platz zurückgekehrt.

Mehlem wird sich seinem Verein zufolge im Laufe der Woche einer Operation unterziehen. Und dann erneut nur Zuschauer sein, statt seiner Mannschaft im Abstiegskampf zu helfen. Wie lange der 26-Jährige voraussichtlich ausfallen wird, teilten die Lilien nicht mit.