Vor Pokal-Partie in Homburg Darmstadt 98: Lieberknecht hat sein Gerüst, muss aber umbauen Stand: 11.08.2023 14:48 Uhr

Am Montag wird's ernst, der SV Darmstadt 98 ist im DFB-Pokal gefordert. Lilien-Coach Torsten Lieberknecht hat die Eckpfeiler seines Teams schon zusammen, ein paar Ausfälle muss aber auch er kompensieren.

Vor dem Pflichtspielauftakt des SV Darmstadt 98 ist vieles neu, eines aber nicht. Die Achse, auf die Trainer Torsten Lieberknecht bei der Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal in Homburg (18 Uhr) setzen möchte, ist auch jene, die die Südhessen in der vergangenen Saison zum Aufstieg geführt hatte. "Ich habe keine Stammelf - und die wird es auch nicht geben", erklärte der Lilien-Coach zwar einerseits, fügte jedoch hinzu: "Aber Marcel Schuhen, Christoph Zimmermann, Fabian Holland und Marvin Mehlem werden die Anker sein, wenn sie sich ihre Schuhe nicht falsch anziehen."

Gut, das sollten sie alle dann doch hinkriegen. Somit wird das Gerüst des Aufsteigers gleich bleiben. Kapitän Holland dürfte aber, ähnlich wie zum Ende der vergangenen Spielzeit, häufiger im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen. Auch schon im Pokal in Homburg. Diese Führungsspieler sollen den Südhessen auch in der kommenden Spielzeit Halt geben. Ein Anker eben.

Kempe und Bader fallen aus

Verzichten muss Trainer Lieberknecht im Saarland am Montag aber auf zwei Spieler, die in der vergangenen Saison auch in diese Reihe gehörten. Tobias Kempe und Matthias Bader werden den Südhessen bei der durchaus anspruchsvollen Erstrunden-Aufgabe fehlen. Beide plagen muskuläre Probleme.

Das hindert Lieberknecht aber nicht daran, mit einer positiven Grundstimmung nach Homburg zu reisen. "Die Jungs sind eingestimmt und gut vorbereitet", betonte der Lilien-Coach. "Wir fahren in einer guten Verfassung nach Homburg." Dann müssen sich ja jetzt nur noch alle die Schuhe richtig anziehen.