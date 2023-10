Conference League Eintracht Frankfurt feiert Schützenfest gegen Helsinki Stand: 27.10.2023 08:02 Uhr

Eintracht Frankfurt spielt sich in der Partie gegen den HJK Helsinki in einen Rausch. Gleich fünf Spieler dürfen sich dabei in die Torschützenliste eintragen - und einer Eintracht-Legende gelingt ein umjubelter Assist.

Frankfurt fertigte Helsinki im Hinspiel der Conference-League-Gruppenphase regelrecht ab: Die Hessen gewannen mit 6:0 (4:0) und verbesserten damit ihre Lage in Gruppe G. Die Tore erzielte Éric Junior Dina Ebimbe (12./FE, 89.), Robin Koch (27.), Omar Marmoush (31.), Tuta (45.+3) und Ellyes Skhiri (55.).

"Es war ein geiles Spiel, es hat extrem Spaß gemacht. Ein gelungener Abend", sagte Koch nach der Partie. Torwart Jens Grahl pflichtete ihm bei: "Das war ein überragendes Gefühl, die Fans und die Atmosphäre waren der absolute Wahnsinn. Ich habe immer noch Gänsehaut."

Dina Ebimbe macht für Frankfurt den Anfang

Bei der Eintracht feierte Mario Götze sein Startelf-Comeback nach Babypause. Zudem stand Grahl erneut für den dieses Mal gesperrten Kevin Trapp im Tor. In der 5. Minute musste der Schlussmann direkt eingreifen und einen Versuch von Perparim Hetemaj entschärfen. Im Anschluss konnte er sich allerdings zurücklehnen und das Spiel seiner Vorderleute genießen.

Denn die Frankfurter spielten sich in einen regelrechten Rausch. Nach einem Handspiel im Strafraum schaltete sich der VAR ein. Dina Ebimbe, ebenfalls zurück in der ersten Elf, schnappte sich den Ball zum Elfmeter und traf - 1:0 (12.). Zehn Minuten später hätte der Franzose den Doppelpack schnüren können, sein sehenswertes Zusammenspiel mit Marmoush endete aber in den Armen von HJK-Keeper Jesse Öst.

Chaibi legt gegen Helsinki gleich mehrfach auf

In der 27. Minute war Öst gegen einen direkten Freistoß von Farès Chaibi zur Stelle. Die anschließende Ecke brachte Koch allerdings zum 2:0 über die Linie. Die Eintracht schnürte Helsinki im Anschluss weiter ein. In der 31. Minute scheiterte Marmoush gleich zwei Mal am Block der gegnerischen Abwehrspieler, der sehenswerte dritte Versuch mit dem Außenrist schlug dann im Tor ein - 3:0. Doch damit nicht genug: Eine von vielen starken Chaibi-Ecken köpfte Tuta in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wuchtig zum 4:0 ein.

Nach der Pause ging der Sturmlauf nahtlos weiter: Knauff setzte eine Chaibi-Hereingabe per Direktabnahme an die Latte (50.). Besser lief es fünf Minuten später: Der überragende Chaibi schickte Dina Ebimbe, dessen Hereingabe veredelte Skhiri zum 5:0. Auf der Gegenseite war dann auch Europapokal-Debütant Grahl mal wieder gefragt: Er konnte den Schuss von Topi Keskinen parieren (64.).

Eintracht-"Urgestein" Chandler bekommt seinen Moment

In der Folge verflachte das Spiel - Eintracht-Coach Dino Toppmöller wechselte durch und der HJK Helsinki war froh, dass das Ergebnis zunächst nicht noch deutlicher wurde. Dann feierte Eintracht-Urgestein Timothy Chandler sein Saisondebüt - und einen großen Moment: Seine Vorlage verwertete Dina Ebimbe zum 6:0-Endstand (89.)

In der Gruppe G der Conference League hat Eintracht Frankfurt seine Ausgangslage damit deutlich verbessert. Nach drei Spielen stehen sechs Punkte zu Buche. Besser ist aktuell nur PAOK Saloniki, das in Aberdeen einen 0:2-Rückstand drehte und Tabellenführer bleibt. "Wir wollen in der Gruppe Erster werden", bekräftigte Sportvorstand Markus Krösche. In zwei Wochen statten die Hessen dem HJK Helsinki den Gegenbesuch ab (9. November, 18.45 Uhr). In der Bundesliga geht es am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund weiter.