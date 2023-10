Dritter Sieg in der Europa League Leverkusen lässt Agdam keine Chance - Schick feiert Comeback Stand: 27.10.2023 11:35 Uhr

Bayer Leverkusen eilt weiter von Sieg zu Sieg: In der Europa League war die Werkself Qarabag Agdam in allen Belangen überlegen. Ein emotionales Comeback feierte Patrik Schick.

Mit einem eindrucksvollen 5:1 (3:1) gegen Qarabag Agdam gelang Leverkusen der dritte Erfolg im dritten Spiel der Europa League und insgesamt der siebte Pflichtspiel-Sieg in Folge. Die Torschützen für den Fußball-Bundesligisten am Donnerstag (26.10.2023) hießen Florian Wirtz (4.), Alejandro Grimaldo (29./54.), Victor Boniface (35.) und Edmond Tapsoba (57.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Toral Bayramov (16.) per Elfmeter.

Wirtz und Grimaldo überragend

Leverkusen brauchte keinerlei Anlaufzeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Nach vier Minuten schickte Granit Xhaka auf links Grimaldo, dessen Hereingabe Wirtz zur Führung verwandelte. Ein Fehler und anschließendes Foul Xhakas bescherte den Gästen einen Elfmeter - plötzlich stand es 1:1. Im Anschluss spielte nur noch Bayer: Bei Amine Adlis Abschluss rettete die Latte (25.), nur 60 Sekunden blockten die Gäste einen Xhaka-Kopfball auf der Linie.

Nach 28 Minuten war es wieder die Kombination aus Wirtz und Grimaldo, die den Erfolg brachte. Der deutsche Nationalspieler dribbelte sich in den Strafraum, legte Grimaldo passgenau auf und der Portugiese netzte ein. Nach etwas mehr als 30 Minuten standen bereits zwölf Torschüsse auf dem Konto der Werkself. Bei der Glückszahl 13 lag die Kugel dann wieder im Netz: Boniface nahm sich aus 19 Metern ein Herz und unten rechts schlug der Schuss ein.

Das alles geschah unter den Augen von Alonsos Vater Perico, einst Profi beim FC Barcelona und Stammspieler Spaniens bei der Heim-WM 1982. Gemeinsam mit Xabis Bruder Jon verfolgte er erstmals ein Spiel in der Arena. " Sie hatten Spaß und das macht mich natürlich froh ", sagte Alonso: "Es ist schön für mich, dass sie sehen konnten, wo ich arbeite."

Schick nach Verletzung zurück

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Bayer das Geschehen ohne großes Tempo. Mit dem ersten richtig guten Angriff durfte wieder gejubelt werden: Der überragende Wirtz legte vor dem Strafraum quer auf Grimaldo, der platziert ins linke Eck traf. Dem vierten Tor folgte fast postwendend das Fünfte, als Tapsoba nach einem Schuss von Boniface abstaubte.

Etwas mehr als eine Stunde war gespielt, da erhob sich das Publikum von den Sitzen - allerdings nicht aufgrund eines weiteren Tores: Stürmer Patrik Schick kam nach langer Verletzungspause zu seinem Comeback ins Spiel, Boniface hatte dafür Dienstschluss. Ebenfalls raus ging mit Wirtz der beste Mann auf dem Platz, Adam Hlozek durfte noch etwas Spielpraxis sammeln.

" Es war sehr emotional. Es hat sich angefühlt wie ein Tor. Ich habe so lange dafür gearbeitet ", sagte Schick. "Ein Spiel ist nicht wie Training. Ich habe noch viel zu tun. Aber erstmal genieße ich diesen Abend und das Comeback", sagte der 27-Jährige. Muskelkater? " Ich glaube nicht ."

" Er hat da lange drauf gewartet. Das tut seiner Seele und seinem Körper gu t", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: " Er hat eine gute Fitness. Ein bisschen Geduld müssen wir haben, aber er wird seine Minuten bekommen ."

Leverkusen nun gegen Freiburg

Grimaldo hatte allerdings ohne seinen Vorlagengeber Wirtz noch nicht genug: Einen direkten Freistoß setzte er an den rechten Pfosten (79.) - dann hatte auch er Feierabend. Nachwuchstalent Gustavo Puerta gab für ihn sein Debüt in der Europa League. Von den Gästen war offensiv bis zum Abpfiff nichts zu sehen.

Für Bayer geht es in der Liga am Sonntag (29.10.2023) mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter, bevor im Pokal die Auswärtsreise nach Sandhausen wartet. Danach folgt noch eine Partie gegen Hoffenheim, ehe Bayer in Aserbaidschan zum Rückspiel gegen Qarabag Agdam antritt.