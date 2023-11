Bensheim/Auerbach Flames im Europacup Bensheim/Auerbach Flames im Europacup: "Das hat einen ganz besonderen Charakter" Stand: 10.11.2023 18:46 Uhr

Die Handballerinnen der Bensheim/Auerbach Flames stehen vor ihrem Europacup-Debüt. Dass mit Oldenburg ein deutscher Gegner kommt, kann die Vorfreude nicht trüben.

26:28, lange Gesichter, eine Niederlage in der Statistik – es war ja fast schon ein ungewohntes Gefühl, das die HSG Bensheim/Auerbach Flames am Mittwochabend ereilte: Nach fünf Siegen und einem Remis aus den ersten sechs Ligaspielen kassierten die Flames bei der HSG Blomberg-Lippe die erste Saisonpleite.

Ein klarer Fall von Mund abputzen, weitermachen, schließlich steht für die Hessinnen am Samstag (18 Uhr) das Spiel gegen den VfL Oldenburg in der EHF European League an. Eine Delle in der Form käme da zur Unzeit. "Das ist etwas ganz Besonderes", sagt Kapitänin Lisa Friedberger dem hr-Sport. "Für viele in der Mannschaft, vor allem aber für den Verein, ist es das erste Mal überhaupt in der Historie. Ich erwarte eine volle Halle und eine besondere Atmosphäre. Wir wollen weiterkommen."

"Wir sind heiß auf die Begegnung"

Dass mit Oldenburg ein deutscher Gegner zum Europacup-Debüt kommt, ist ein kleines Schlückchen Wasser in den Wein. "Es ist leider ein deutscher Gegner, aber das wollen wir nicht zu hoch bewerten. Es wird trotzdem besonders", so Friedberger. Das sieht auch Rechtsaußen Amelie Berger so. "Es ist mega, dass wir uns qualifizieren konnten. Wir sind heiß auf die Begegnung. Wir kennen den Gegner gut."

In der Liga steht Oldenburg im Mittelfeld, das Duell in der Bundesliga im Oktober entschieden die Hessinnen für sich. Trotz der Niederlage in Blomberg-Lippe sind die Flames Tabellenzweiter, der bisherige Saisonverlauf ist aller Ehren wert. "Wir sind eingespielt und haben einen guten Teamspirit und Selbstvertrauen", so Trainerin Heike Ahlgrimm über die Gründe für den Höhenflug. "Und wir haben das ein oder andere I-Tüpfelchen dazubekommen", so Ahlgrimm, die Top-Transfer Kim Naidzinavicius hervorhebt. "Und dann ist es auch so: Wenn es läuft, dann läuft es."

"Das ist schon cool"

Und so soll es auch gegen Oldenburg weiterlaufen, damit die Europareise der Flames weiter- und vor allem erst so richtig losgeht, schließlich warten auf den Gewinner der Partie die Gruppenphase, dann mit Gegnerinnen aus aller Herren Länder und Reisen über den Kontinent. "Ich habe mit der Jugendnationalmannschaft außerhalb Deutschlands gespielt", so Friedberger. "Aber mit dem Verein auf ausländischem Boden zu spielen, hat einen ganz besonderen Charakter. Andere Teams, andere Fankulturen, ein Stück weit Deutschland zu repräsentieren – das ist schon cool."