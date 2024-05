Basketball-Playoffs Basketball: Frankfurt Skyliners gewinnen Auftakt des Playoff-Halbfinals in Trier Stand: 17.05.2024 21:29 Uhr

Die Basketballer der Frankfurt Skyliners haben im Kampf um den Aufstieg in die erste Liga einen weiteren Schritt gemacht. Im ersten Spiel des Playoff-Halbfinals setzen sich die Hessen auswärts durch.

Die Zweitliga-Basketballer der Frankfurt Skyliners haben sich am Freitagabend im ersten Spiel des Playoff-Halbfinales einen etwas überraschenden Erfolg in Trier gesichert. Lange Zeit lagen die Hessen knapp zurück, in der Schlussphase aber drehten sie die Partie beim Favoriten und gewannen doch noch mit 72:70 (35:41). Erfolgreichster Werfer der Gäste war Aiden Warnholtz (16 Punkte). Den entscheidenden Korbleger zum Auswärtserfolg machte David Muenkat.

"Es war ein harter Fight, ein intensives Spiel - mit dem besseren Ende für uns", sagte Skyliners-Profi Booker Coplin: "Wir werden weiter unsere Arbeit verrichten." Nach Spielschluss gab es Tumulte auf dem Feld mit Beteiligten von beiden Teams.

Das Halbfinale, das die Frankfurter durch ein 3:1 gegen Jena erreicht hatten, wird in einer Best-of-Five-Serie entschieden. Das erste Heimspiel in Frankfurt findet bereits am Sonntag (16 Uhr) statt. Der Sieger der Serie kann sich über den Aufstieg freuen, da die Teams des zweiten Halbfinals, Hagen und Karlsruhe, keine Lizenz für die erste Liga beantragt oder bekommen haben. Karlsruhe gewann das erste Spiel in Hagen mit 82:70.