Basketball Basketball: Ex- Nationalmannschafts -Kapitän Robin Benzing wird verabschiedet Stand: 04.08.2023 11:07 Uhr

Bei den Gießen 46ers wurde er jüngst vorgestellt, bei der deutschen Basketball-Nationalmannschaft sagt Robin Benzing endgültig Lebewohl. Beim Testspiel gegen Schweden wird der Südhesse offiziell verabschiedet.

Der langjährige Kapitän Robin Benzing wird für seine Verdienste für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft besonders gewürdigt. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag mitteilte, wird der 34-Jährige aus Seeheim-Jugenheim vor dem WM-Testspiel gegen Schweden am Samstag (19 Uhr) in Bonn offiziell aus dem Kreis der deutschen Auswahl verabschiedet.

Benzing, der 2009 für Deutschland debütiert hatte, kommt auf insgesamt 167 Länderspiele. In dieser Zeit spielte er fünf Europameisterschaften, zwei Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele 2021 in Tokio. Im vergangenen Jahr war Benzing überraschend nicht von Bundestrainer Gordon Herbert für die Heim-EM nominiert worden, bei der Deutschland schließlich die Bronze-Medaille geholt hatte.

Über Uruguay nach Gießen

In der kommenden Saison wird Benzing in der 2. Basketball-Liga (ProA) für die Giessen 46ers auflaugen. Benzing hatte zuletzt für Atletico Penarol in Uruguay gespielt, davor hielt er sich bereits in Gießen fit.