Aufstiegstraum lebt! Aufstiegstraum lebt! Skyliners Frankfurt gewinnen Last-Minute-Drama in Spiel vier

Der Traum vom Aufstieg für die Skyliners Frankfurt lebt. Die Hessen besiegten am Freitagabend Trier im vierten Spiel des Halbfinals. Der Spielverlauf hätte dramatischer kaum sein können.

Drama, Baby: Die Skyliners Frankfurt haben Spiel vier im Playoff-Halbfinale der zweiten Basketball-Bundesliga gegen Trier in letzter Sekunde gewonnen und können weiter vom Aufstieg in die erste Liga träumen. Die Skyliners gewannen am Freitagabend mit 74:73, in der Serie steht es nun 2:2.

Der Sieg hätte dabei nicht dramatischer vonstatten gehen können. Die Skyliners boten den Trierern über die gesamte Spielzeit einen großen Kampf, liefen aber früh einem Rückstand hinterher. Erst im vierten Viertel kamen die Hessen wieder in Schlagdistanz. Und wie: Bei zwei Punkten Rückstand nahmen die Skyliners zwölf Sekunden vor Ende eine Auszeit. Vier Sekunden vor Schluss landete der Ball dann bei Aiden Warnholtz, der beim Dreier die Nerven behielt und zum umjubelten Sieg traf.

Spiel fünf in Trier erzwungen

Mit dem Sieg haben die Skyliners nun ein Spiel fünf in der im Best-of-Five-Modus ausgetragenen Serie erzwungen. Das Spiel um den Finaleinzug und den damit verbundenen Aufstieg steigt am Sonntag um 17 Uhr in Trier.