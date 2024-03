125 Jahre Eintracht Frankfurt - Happy Birthday, alte Diva! 125 Jahre Eintracht Frankfurt - Happy Birthday, alte Diva! Stand: 08.03.2024 12:04 Uhr

Titel, Triumphe, Tränen - Eintracht Frankfurt wird 125 Jahre alt. Reichs Resterampe wünscht herzlichen Glückwunsch und hält die Laudatio zur Party.

Von Stephan Reich

Liebe Eintracht,

sind es nun schon wirklich 125 Jahre? Man kann es ja kaum glauben, so fit wie du wirkst. So wie du uns Woche für Woche in Atem hältst, fast täglich für Geschichten sorgst, der Mittelpunkt so vieler Leben bist. All die tausend Spiele, die Siege und Niederlagen, die vielen Tränen und Triumphe, dein langes Leben, das lebendige Geschichte ist – du bist wirklich in Würde gealtert.

Jetzt feierst du eine Party, im Herzen von Europa, in dieser schönen Stadt am Main, und alle haben sich angekündigt, vom Mars, vom Mond, ob mit Bus oder Bahn oder Flugzeug. Die Meister von 59 werden da sein, der treue Charly ganz sicher, Stepi wird einen Zigarillo rauchen, Jan-Aage Fjörtoft den Übersteiger tanzen, Oliver Glasner den Diver machen, ganz sicher wird jemand Pyro zünden, Grabi und Sonny und die anderen von oben herabsehen. Und all die vielen tausend Freunde, die sich die Ehre geben, in deinem Wohnzimmer, in dem alle willkommen sind, zumindest jene, die deine Werte mittragen. Gemeinsam werden sie singen: Nur du sollst heute siegen.

Ein Leben ohne Eintracht? Undenkbar!

Umso schöner, wie dieser Geburtstag fällt. Sie wären sicher alle auch zu schwierigeren Zeiten gekommen, aber seit einer Weile scheint auch ja auch wieder die Sonne über dir. In der Liga bist du nach oben geklettert, in der mittlerweile gut gefüllten Vitrine funkeln die Titel. Don Alfredos Meisterschale, die fünf wunderschönen Pokale aus Berlin, zwei silberne Vasen, die du von den rauschenden Reisen durch Europa mitgebracht hast. Wohl dem, der so viel Tafelsilber sein Eigen nennen kann.

Dessen Anblick wissen die Leute vielleicht sogar noch mehr zu schätzen als anderswo. Silber und Gold glänzen eben ein wenig heller, wenn man auch die Schattenseiten des Sports gut kennt. Und oh weh, wie gut du diese kennst. Damals, 1992, als du in Schönheit starbst, betrogen um diesen einen Pfiff. Oder dann wenig später, als dich die Wege fort von hier trugen, in andere Stadien rein, in Meppen und Oberhausen. Vor allem um die Jahrtausendwende, als es plötzlich hieß: Die Eintracht steht vor dem Aus. Aber ein Leben ohne Eintracht? Undenkbar.

Du alte, launische Diva, die macht, was sie will

Also hast du dich berappelt. Schaffst es auch in deinem Alter noch, aufzustehen. Und wie. 2018 hast du uns auf deine alten Tage alle noch einmal überrascht, als wir in Berlin eine rauschende Party feierten. Und wie schön auch, dass du deinen alten Weggefährten Jupp Heynckes eingeladen hattest. Anschließend die Reisen über den Kontinent, Rom, Lissabon, London, dann später Sevilla, in Barcelona sprechen sie immer noch über dich, und wieder Sevilla. Man kennt dich nicht nur am Mainestrand – nein, auf der ganzen Welt.

Und treu geblieben bist du dir. Keine zwei Jahre ist er her, dieser Triumph in Sevilla, heute ist die Laune schon wieder ein wenig gedrückt. Aber so bist du eben, immer zwischen Himmel und Hölle, zwischen Triumph und Trauer, Freude und Frust, lässt die Leute die Köpfe schütteln, hebst sie dann wieder in höchste Höhen, verlierst in Saarbrücken, um dann die Bayern zu schlagen, so war es schon zu Charlys Zeiten. Es wird nicht langweilig mit dir, du alte, launische Diva, die macht, was sie will.

Du schaffst es wieder, Deutscher Meister zu sein

Und so wird es immer sein. Denn selten war jemand so rüstig wie du in diesem Alter. 140.000 Mitglieder, eine blendende Perspektive, ein elektrisiertes Umfeld, ein völlig neues Selbstverständnis, hast dich auf deine alten Tage nochmal völlig neu erfunden, dir ganz neue Perspektiven geschaffen.

Du schaffst es wieder, Deutscher Meister zu sein, heißt es in deiner Hymne, deinem Geburtstagsständchen. Und warum denn nicht? Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen. Aber wie sagte einst ein großer Frankfurter Philosoph: Lebbe geht weiter. Und wer weiß, was es noch bringt. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Eintracht Frankfurt. Auf die nächsten 125 Jahre.