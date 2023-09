BR24 Sport Weltmeister Andreas Obst: Lieber FC Bayern als NBA Stand: 18.09.2023 10:21 Uhr

Nach seinem faszinierenden Spiel gegen die USA wurde Basketballer Andreas Obst direkt mit der NBA in Verbindung gebracht. Der Weltmeister von den FC Bayern Basketballern scheint daran kein gestiegenes Interesse zu haben.

Er gehörte zu den Überraschungen der Basketball-WM: Andreas Obst. Der Profi des FC Bayern Basketball gehörte in allen sieben WM-Partien zu den Startern und spielte sich auf die ganz große Bühne. Auf der Shooting-Guard-Position zeigte der 1,91 Meter große Obst über das gesamte Turnier eine konstante Leistung, die am Ende mit dem Weltmeistertitel belohnt wurde - zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Basketballs. Seitdem herrscht in Deutschland eine Basketball-Euphorie. Obst hofft, dass diese lange anhält und vor allem Kinder motiviert, Basketball zu spielen.

"Zielscheibe auf dem Rücken"

Nächstes Jahr finden in Paris die Olympischen Spiele statt. Die deutschen Basketballer fahren nach dem Triumph als Mitfavoriten nach Frankreich - obwohl sich in den USA derzeit eine Superstar-Truppe um LeBron James, Steph Curry und Kevin Durant formiert, die das fünfte Olympia-Gold in Forlge anpeilt. "Die Olympischen Spiele sind ein riesen Ding. Aber jetzt haben wir die Zielscheibe auf dem Rücken - das ist aber auch schön, dass wir uns die Favoritenrolle erspielt haben", so Obst.

NBA kein Thema für Obst

Im Halbfinale gegen die USA zeigte der 27-Jährige Profi des FC Bayern eine herausragende Leistung. Könnte er sich denn vorstellen, in der NBA zu spielen? "Klar ist das für jeden Basketballer ein Traum. Für mich hat das aber nie so diese Rolle gespielt. Ich wollte immer auf europäischem Toplevel spielen. Die Euroleague war für mich immer das Hauptziel. NBA ist jetzt nicht so das, worüber ich gerade rede", sagte Obst in Blickpunkt Sport.

Auch ohne Wechsel in die USA werden für die Bayern-Profis in der kommenden Spielzeit ein paar NBA-Gefühle aufkommen. Der ehemalige NBA-Meister Serge Ibaka wechselt zu den Münchnern. "Er wollte unbedingt mit Andi spielen", sagte FC-Bayern-Basketball-Geschäftsführer Marko Pešić mit einem Lachen über Ibaka. Neben Obst sind auch die beiden Weltmeister Isaac Bonga und Niels Giffey im Kader des FC Bayern.

