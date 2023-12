BR24 Sport Volleyball: Herrsching überrascht und steht im Pokal-Finale Stand: 07.12.2023 10:15 Uhr

Die WWK Volleys Herrsching schaffen die große Überraschung und stehen erstmals in der Vereinsgeschichte im Finale des DVV-Pokals. Dort spielen die Oberbayern gegen Serienmeister Berlin Recycling Volleys um ihren ersten großen Titel.

Von BR24Sport

Die Gäste aus Herrsching erteilten den klar favorisierten Helios Grizzlys Giesen, die zuletzt neun Spiele in Folge gewinnen konnten, eine Lehrstunde. Vier Wochen nach einem umkämpften 2:3 in der Liga siegte Herrsching souverän in der Heimstätte der Niedersachsen mit 3:0 (25:20, 25:14, 25:14) und feierte den ersten Pokal-Finaleinzug der Vereinsgeschichte. Eine ähnliche Überraschung war den Roten Raben Vilsbiburg Ende November bei den Frauen gelungen.

Herrsching im Pokal-Finale: "Es wird immer die Chance geben"

"Wir mussten heute alles reinhauen, weil Giesen echt eine Top-Mannschaft ist. Wir waren voll bei uns. Wenn es mal nicht so gelaufen ist, haben wir es weggelächelt", sagte Trainer Thomas Ranner bei BR24Sport: "Ich bin hier angetreten für den Traum, der hier in Herrsching lebt und immer weiter wächst. Die Medaille ist uns sicher, aber man kann nicht zufrieden sein. Es wird im Volleyball immer die Chance geben, dass man sich etwas nimmt, an das man vielleicht nicht geglaubt hat."

Finale im März gegen Serienmeister Berlin

Im Finale wartet der Titelverteidiger und Top-Favorit aus Berlin. Die Recycling Volleys gewannen das Spitzenspiel gegen die SVG Lüneburg nach einigen Schwierigkeiten mit 3:2 (25:20, 21:25, 25:16, 16:25, 15:9) und fügten dem Tabellenzweiten der Bundesliga die erste Niederlage nach zuletzt wettbewerbsübergreifend neun Siegen in Serie zu. Der Hauptstadtklub gewann in der vergangenen Saison das Double und will am 3. März in Mannheim seinen siebten Pokaltitel einfahren.

Die Volleys aus Herrsching, die traditionell mit Trikots und Hosen im Oktoberfest-Look spielen, stiegen 2014/15 in die Bundesliga auf und sind seitdem erstklassig. In der vergangenen Saison hatte es das Team von Thomas Ranner in der Liga bis ins Play-off-Viertelfinale geschafft. Im Pokal stand der Klub vom Ammersee in den vergangenen fünf Jahren viermal im Halbfinale, im fünften Anlauf klappte nun der Sprung ins Endspiel. "Für mich ist das wirklich eine Genugtuung, weil ich sehe, wie viel hier im Hintergrund gearbeitet wird, um das zu ermöglichen", sagte Ranner: "Herrsching ist schon ein paar Mal gescheitert und dass wir es jetzt geschafft haben, ist wunderschön."

Quelle: BR24Sport im Radio 07.12.2023 - 09:55 Uhr