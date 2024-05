BR24 Sport Tuchel zum Abschied von FC Bayern: "Ich erwarte keine Blumen" Stand: 11.05.2024 13:06 Uhr

Am Sonntag wird Thomas Tuchel das letzte Mal ein Heimspiel als Trainer des FC Bayern München erleben. Von dem Abschied erwartet er sich nicht viel.

Von BR24Sport

Thomas Tuchel erwartet bei seinem letzten Heimspiel als Trainer des FC Bayern München keine Blumen, keine Geschenke, keinen emotionalen Abschied. "Für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel, wird es keine Blumen geben", sagte Tuchel bei der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag.

Ob der Abschied des Coaches von den Fans in der Allianz Arena ein bewegender sein wird, darüber hat sich Tuchel noch keine Gedanken gemacht. "Ich komme aus einem Tunnel. Es war alles auf die beiden Spiele gegen Real Madrid ausgerichtet." Um seinen Abschied von den Münchner Fans und dem Stadion im Münchner Norden zu planen, hatte Tuchel keine Kapazitäten. Und auch die Frage nach seiner beruflichen Zukunft sei in den vergangenen Wochen in den Hintergrund gerückt. "Ich hab keine Ahnung. Ich werde mir das in aller Ruhe überlegen, es war anders geplant. Seit Februar ist die Situation klar. Aber es gab bisher keine Gespräche, weil die Aufgabe hier allumfassend war", so Tuchel. "Mein Verständnis ist: So lange ich etwas mache, mache ich es mit 100 Prozent."

Geht noch um die Vize-Meisterschaft

Tuchel wolle nicht den Eindruck erwecken, ihm seien die letzten beiden Spiele, jetzt wo es um keinen Titel mehr geht, nicht mehr wichtig: "Mir ist es nicht egal". Ein letztes Mini-Ziel bleibt immerhin noch: Die Vize-Meisterschaft.

Nach dem Stuttgart den FC Augsburg am Freitagabend besiegte, zog die Mannschaft von Sebastian Hoeneß an den Münchnern vorbei. Ein Beckenbausche Ansage a la "geht raus und spielt Fußball" wird es von Thomas Tuchel also nicht geben, der Trainer erwartet weiterhin 100 Prozent von seiner Mannschaft.

Quelle: Blickpunkt Sport 12.05.2024 - 21:45 Uhr