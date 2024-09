3. Liga TSV 1860 München verliert dramatisch gegen Dynamo Dresden Stand: 14.09.2024 17:43 Uhr

Mit einem 2:3 kassiert TSV 1860 gegen Dynamo Dresden die vierte Niederlage im fünften 3. Ligaspiel. Doch eine spektakuläre Schlussphase zeigt das Potential der Löwen.

Von Karoline Kipper

Dauerregen und Probleme beim Einlass - die Partie im Grünwalder Stadion startete nicht unter den besten Voraussetzungen. Doch davon ließen sich die beiden Fanlager nicht die Stimmung verhageln und machten ordentlich Stimmung. Nach einem gemächlichen Beginn wurde die Partie zunehmend unterhaltsamer. Am Ende gewann Dynamo Dresden mit 3:2 (1:1).

In den Anfangsminuten machte 1860 Druck, doch wirkliche Torgefahr konnten die Münchener nicht kreieren. Anschließend zogen sich die Löwen zunehmend in die eigene Hälfte zurück, während Dresden die Spielkontrolle übernahm und durch Christoph Daferner nach 14 Minuten zur ersten Chance kam. Den mittigen Abschluss hielt René Vollath souverän.

Batista-Meier tanzt Defensive aus

Nach drei Niederlagen in Folge konnte sich das Team von Trainer Argirios Giannikis mit dem 2:1-Erfolg beim FC Ingolstadt zuletzt etwas Luft verschaffen. Allerdings trotzte Gegner Dynamo Dresden nach drei Saisonerfolgen vor Selbstvertrauen. So auch Oliver Batista-Meier, der nach 30 gespielten Minuten an der Strafraumkante die Defensive der Löwen ausstanzte. Sein Distanzschuss wurde von Tony Menzel zum 0:1 über die Torlinie geschoben.

Dann misslang den Gästen das Passspiel in der eigenen Hälfte völlig und durch Mitarbeit von Fabian Schubert landete der Ball auf dem Spann von Tunay Deniz - 1:1 Ausgleich nach 40 Minuten.

Löwen pressen hoch

In die zweite Halbzeit startete 1860 mit viel Energie, doch nach einer Eroberung landete der Ball zu schnell wieder beim Gegner. In der 51. Minute versuchte Kwadwo per Kopf zurück zu Torhüter Vollath zu legen, doch der Ball geriet zu kurz, sodass Robin Meißner dazwischenkam und an Vollath vorbei zur erneuten 1:2 Führung einschob.

Danach agierten die Löwen zu passiv und überließen den Dresdenern das Fußballspielen. Das bestrafte in der 68. Minute Tony Menzel, der zum 1:3 einschob. Zwei Minuten später traf Julian Guttau überraschend zum 2:3 Anschlusstreffer.

Anschließend spielte 1860 wie ausgewechselt und sorgte für eine spektakuläre Schlussphase. Alleine in der Nachspielzeit mussten die Gäste zweimal auf der Linie klären, doch am Ende fehlte den Löwen auch das Spielglück.

Video: TSV 1860 München will gegen Dynamo Dresden "weiter punkten"

Quelle: Blickpunkt Sport 14.09.2024 - 14:00 Uhr