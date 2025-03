Trotz Transfergerüchten Bühl bleibt bis 2027 beim FC Bayern Stand: 11.03.2025 12:05 Uhr

Klara Bühl verlängert ihren Vertrag beim FC Bayern München bis 2027. Die 24-jährige Nationalspielerin bleibt dem Verein treu und soll weiterhin eine Schlüsselrolle spielen. Mit der Vertragsverlängerung setzt sie ein Zeichen für kommende Saisons.

Von BR24Sport

Während die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich noch auf sich warten lässt, kann die Frauenmannschaft des FC Bayern ein wichtiges Personalupdate verkünden: Klara Bühl bleibt bis 2027 in München. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über einen Abgang der Nationalspielerin gegeben.

Bühl über FCB: "Nicht nur Mitspielerinnen, sondern Freundinnen"

Der Erfolg der FC Bayern Frauen ist eng mit dem Namen Bühl verknüpft. Die Offensivspielerin kam 2020 zum FCB. Mit ihr holte der Klub 2021, 2023 und 2024 die Deutsche Meisterschaft. Bühl absolvierte bereits 145 Pflichtspiele für die Münchnerinnen und erzielte dabei 39 Tore.

"Es bedeutet mir sehr viel, weiterhin hier beim FC Bayern zu sein. Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier noch einiges bewegen können. Sowohl meine persönliche Entwicklung als auch die der Mannschaft ist noch lange nicht abgeschlossen", wird Bühl auf der vereinseigenen Homepage zitiert. Ihre Entscheidung begründet sie auch mit dem guten Mannschaftsgefüge: "Am Ende soll man auf sein Bauchgefühl vertrauen und ich bin sehr glücklich, weitere Jahre für diesen Verein aufzulaufen. Wir sind nicht nur Mitspielerinnen, sondern auch Freundinnen. Und gemeinsam haben wir große Ziele."

Bühl als Schlüsselspielerin für zukünftige Erfolge

Bianca Rech, die Sportliche Leiterin der Münchnerinnen, lobt Bühl: "Sie ist eine sehr wichtige Spielerin und gibt der Mannschaft auf und neben dem Platz unglaublich viel. Klara ist schon lange Teil der FC Bayern-Familie und hat bereits einiges erreicht und miterlebt. Für die Erfolge, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam einfahren wollen, ist sie ein wichtiger Faktor."

Entscheidende Spiele der FC Bayern Frauen stehen bevor

Aktuell steht der FC Bayern auf Platz eins der Frauen-Bundesliga. Nun stehen entscheidende Wochen an. Am Freitag, 14. März, steht das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg an. Anschließend folgen das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon, das DFB-Pokal-Halbfinale gegen die TSG Hoffenheim und das Champions-League-Rückspiel gegen Lyon.

Ausgerechnet Lyon war zuletzt immer wieder mit einer Verpflichtung von Bühl in Verbindung gebracht worden, auch der FC Barcelona soll reges Interesse an einer Verpflichtung der DFB-Spielerin gehabt haben. Nun hat sie sich für einen Verbleib beim FC Bayern entschieden. Dort würden sie sich darüber freuen, wenn Bühl ihrem Ruf als Spielerin, die in großen Spielen auftrumpft, nachkommt. Schließlich stehen von diesen Matches einige an.

