BR24 Sport Skispringer Andreas Wellinger hofft auf mehr Konstanz

Der Sommer neigt sich seinem Ende entgegen - das freut die Wintersportler. Der Saisonstart naht, auch für Skispringer Andreas Wellinger. Der Ruhpoldinger will nach einer Saison mit Höhen und Tiefen vor allem Konstanz in seine Leistungen bringen.

Von Elodie Köppchen, Wolfram Porr

Zurück nach ganz oben: Für dieses Gefühl musste Skispringer Andreas Wellinger nach Kreuzbandriss und Schlüsselbeinbruch lange kämpfen. Das ständiges Scheitern und Wiederaufstehen stellten den Oberbayern vor eine harte Probe, ehe er nach vier Jahren und 73 Weltcupspringen wieder ganz oben auf dem Podest stehen durfte: "Die Zeit war taff, das war eine lange Durststrecke aus der ich dann endlich wieder rausgekommen bin."

Stolz auf Befreiungsschlag: Die Arbeit hat sich gelohnt

In Lake Placid/USA feierte der 28-Jährige vom SC Ruhpolding den vierten Weltcupsieg seiner Laufbahn und den wahrscheinlich größten Befreiungsschlag seiner Karriere. "Das war überwältigend, dass ich da endlich wieder ganz oben stehen durfte", sagt er im Interview mit BR24Sport. "Dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat - der harte Kampf, der da jeden Tag dazu gehört. Da bin ich schon extrem stolz drauf."

Wellinger ist damit auch der erste Skispringer, dem es nach einem Kreuzbandriss gelingt, wieder einen Weltcup zu gewinnen - ein Meilenstein für den stets gut gelaunten Oberbayern, der sich auch in der kommenden Saison zeigen will: "Das Ziel ist in erster Linie, dass ich wirklich konstant skispringe, konstant Leistung bringen kann", so Wellinger.

Saisonziel: Dauerhaft hohes Niveau

Nach eigener Einschätzung war er vergangenen Winter zwischen Mitte Januar und Ende Februar schon "auf einem verdammt hohen Niveau". Davor und auch danach habe er jedoch "ein bisschen Federn lassen müssen".

Andreas Wellinger hat noch lange nicht genug. Der erfolgreiche Weg zurück an die Spitze hat ihm neue Motivation gegeben. Er stellt sich dem Kampf, auch in den nächsten Jahren wieder um Titel zu springen - wie gut, dass ihn offenbar so leicht nichts erschüttern kann.

