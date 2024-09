BR24 Sport Schwache SpVgg Greuther Fürth kassiert erste Saisonniederlage Stand: 21.09.2024 14:57 Uhr

Der Ungeschlagen-Status der SpVgg Greuther Fürth ist Geschichte: Am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kassierten die Franken bei Tabellenschlusslicht Eintracht Braunschweig nach einer harmlosen Vorstellung die erste Saison-Pleite.

Von Nicole Hornischer

Jede Serie geht einmal zu Ende - jetzt ist das auch der SpVgg Greuther Fürth passiert. Das Team von Alexander Zorniger hat seinen Ungeschlagen-Status verloren. Beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig musste das Kleeblatt nach einer schwachen Leistung eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Für die Löwen war es der erste Sieg in der dieser Saison. Mit einem Dreier hätten die Franken Anschluss an die Tabellenspitze halten können. So befindet sich Fürth mit neun Punkten im Mittelfeld wieder.

SpVgg Greuther Fürth in allen Belangen harmlos

Die SpVgg Greuther Fürth präsentierte sich harmlos beim Tabellenschlusslicht. Dabei kündigte Trainer Alexander Zorniger vor der Partie an, "aktiver spielen" zu wollen als am vergangenen Wochenende, als sich das Kleeblatt gegen Elversberg mit einem mageren 0:0 begnügen musste. Davon war dem Fürther Spiel wenig anzumerken.

In der 33. Minute gingen die Hausherren Rayan Philippe völlig verdient in Führung. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit lag Fürth hinten. Die Trotzreaktion der Fürther blieb aus, stattdessen hatten die Löwen ein ums andere Mal die Chance in Person von Sebastian Polter auf 2:0 zu erhöhen.

Eintracht Braunschweig spielt nach Belieben

Alexander Zorniger reagierte mit drei Wechseln auf die ernüchternde erste Hälfte - und jetzt wurden die Franken auch etwas stärker und agierten mutiger, kamen aber selten gefährlich in den Braunschweiger Strafraum. Die Löwen spielten weiter munter auf - in der 60. Minute landete der Ball erneut im Fürther Tor. Wieder war es Philippe, der aber auf seinen Torjubel wegen möglichen Abseits lange warten musste. Knapp drei Minuten brauchte der VAR zur Überprüfung des Treffers.

Die Eintracht ließ die Fürther kaum mehr ins Spiel kommen und schnürte sie hinten ein. Offensiv war von den Gästen wenig zu sehen.

Quelle: Heute im Stadion 21.09.2024 - 15:05 Uhr