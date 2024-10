BR24 Sport Pavlovic und Stiller: Nagelsmann setzt auf Münchner Doppel-Sechs Stand: 13.10.2024 20:25 Uhr

Vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande hat Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt, auf die Youngsters im DFB-Mittelfeld zu setzen. Neben FC-Bayern-Spieler Aleksandar Pavlovic wird auch der gebürtige Münchner Angelo Stiller auflaufen.

Von Raphael Weiss

Das FC-Bayern-Wappen ragte groß auf im Rücken von Julian Nagelsmann. In der Münchner Arena, in der lange als Cheftrainer zu Hause war, wird am morgigen Montag das Nations-League-Spiel gegen die Niederlande stattfinden (ab 20.45 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) - etwas mehr als 24 Stunden vorher gab er genau dort im Exklusiv-Interview mit der ARD Aleksandar Pavlovic eine Startelfgarantie.

Nagelsmann fordert Tore von FC-Bayern-Spielern

"Pavlo hat heute trainiert. Wenn bis morgen keine Reaktion kommt, spielt er auch. Das sollte ihm in seinem Heimatstadion leichter fallen, als irgendwo anders", sagte Nagelsmann über den 20-jährigen FC-Bayern-Spieler, der zuletzt immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen hatte und deshalb immer wieder sein Startelfdebüt verschieben musste.

Nachdem zuletzt das Zusammenspiel der Leverkusener Vereinskollegen Florian Wirtz und Robert Andrich und die Stuttgarter Teamkameraden Chris Führich und Deniz Undav für die Tore beim 2:1-Sieg über Bosnien gesorgt hatten, hofft Nagelsmann, dass nun die Stunde der Münchner schlägt: "Jetzt fehlt noch das Bayern-Pärchen", sagte der Bundestrainer und verbesserte sich dann: "Aber das sind morgen ja mehr als zwei. Die können morgen im eigenen Stadion nachlegen, dann sind wir alle glücklich". Es werden also Tore von Pavlovic, Serge Gnabry und Joshua Kimmich erwartet.

Stiller und Pavlovic: Blick auf die WM 2026

Wobei es noch einen weiteren Spieler in der Startelf geben wird, der ganz viel Münchner DNA in sich trägt: Angelo Stiller, geboren in München, vom TSV Milbertshofen in der Jugend zum FC Bayern gewechselt. Der heute 23-Jährige schaffte in München allerdings nicht den Durchbruch in das Profiteam. Er wechselte zur TSG Hoffenheim und spielt seit 2023 beim VfB Stuttgart, wo er längst zur Stammbelegschaft gehört.

Die Aufstellung des sehr jungen Duos in der Mittelfeldzentrale begründete Nagelsmann wenig später auf der Pressekonferenz recht knapp: "Weil sie Nationalspieler sind und gute Spieler." Etwas später gab er dann aber doch ein wenig mehr Einblicke: "Es sind noch fast zwei Jahre bis zur WM. Da brauchen wir nicht nur 33-Jährige im Kader. Wir brauchen auch junge Spieler." Die Perspektive für Pavlovic und Stiller ist also klar: Der Bundestrainer hat große Hoffnungen in sie und ein mögliches Mittelfeld, das mit den ebenfalls recht jungen Wirtz und Jamal Musiala einiges an Potenzial bereithält.

Nagelsmann-Verlängerung beim DFB: Bundestrainer wiegelt ab

Nagelsmann blickt also schon voraus auf größere Aufgaben. Viel weiter möchte er dann übrigens nicht blicken. Rudi Völler hatte kürzlich verkündet, dass der DFB gerne mit dem aktuellen Bundestrainer auch nach der WM 2026 weitermachen möchte. Nagelsmann selbst reagierte auf die Frage nach einer möglichen Verlängerung recht knapp: "Weiß ich nicht. Ich fühle mich sehr wohl im Job, aber bis dahin ist es noch weit." Der Fokus für den Bundestrainer ist klar: Entscheidend ist nur der WM-Titel. Alles andere ist momentan Nebensache.

