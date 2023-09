BR24 Sport Nürnberg Ice Tigers bescheren Reimer den perfekten Abschied Stand: 23.09.2023 16:49 Uhr

Ausverkaufte Arena, feierlicher Abschied von Legende Patrick Reimer und dann noch ein Heimsieg gegen die Düsseldorfer EG - die Nürnberg Ice Tigers erwischten einen perfekten 3. Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

Von BR24Sport

Nicht wenige der 7.672 Zuschauer in der Nürnberger Arena vergossen am Freitagabend (22.09.2023) Tränen beim Heimspiel der Ice Tigers gegen die Düsseldorfer EG. Patrick Reimer, der schon vor Monaten seinen Rücktritt vom Eishockey verkündet hatte, wurde feierlich verabschiedet: Sein Trikot mit der Rückennummer 17 hängt jetzt dauerhaft unterm Hallendach.

Patrick Reimers Trikot mit der 17 in der Nürnberger Arena

So emotional der Reimer-Abschied war, so beschaulich ging's danach zunächst auf dem Eis zu. 4:1 siegten die Nürnberg Ice Tigers am 3. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Ende zwar gegen die Düsseldorfer EG. Doch der Weg dahin war zäh.

Penalty in der ersten Minute

Zwar sorgte Nürnbergs Dane Fox gleich in der ersten Minute für einen Aufreger, als er bei einem Alleingang nicht regelkonform gestoppt wurde. Doch den fälligen Penalty vergab er - und so plätscherte das Spiel zunächst torlos dahin.

Nürnberg insgesamt zwar spielbestimmend, die wenigen Chancen entschärfte Düsseldorf-Torwart Henrik Haukeland aber meist problemlos. Das zweite Powerplay brachte schließlich doch die Nürnberger Führung: Jack Dougherty jagte den Puck von der blauen Linie zum 1:0 ins Netz (17.).

Nürnberg kassiert Ausgleich in Überzahl

Bitter für Nürnberg dann der zwischenzeitliche Ausgleich: In Überzahl verloren die Mittelfranken den Puck, Düsseldorfs Victor Svensson zog allein los und schlenzte souverän zum 1:1 ein (31.). Die Nürnberger Antwort allerdings prompt. Evan Barratt verwertete fast im Gegenzug einen Torwart-Abpraller zum 2:1 (32.).

Last-Minute-Treffer zum 4:1

Und die Nürnberg Ice Tigers legten nach: Roman Kechter (38.) erhöhte noch vor der zweiten Drittelpause, Nürnberg durfte entspannt ins Schlussdrittel. Auch dort ließen die Hausherren kaum etwas zu. Düsseldorf mühte sich zwar, kam aber nicht mehr ins Spiel zurück. Tim Fleischer sorgte mit der Schlusssirene (60.) und einem Schuss ins leere Tor für den 4:1-Endstand.

Video: Patrick Reimer zur besonderen Auszeichnung

Quelle: Blickpunkt Sport 23.09.2023 - 17:15 Uhr