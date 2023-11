BR24 Sport Neuer im DFB-Tor? "Wenn alles normal läuft, bin ich dabei" Stand: 30.11.2023 09:35 Uhr

Kehrt Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück? Die einstige Nummer eins glaubt daran - "wenn alles normal läuft". Der Kapitän des FC Bayern bestritt aber, dass es schon eine Absprache mit Bundestrainer Julian Nagelsmann gäbe.

Von BR24Sport

Vor dem Champions-League-Spiel gegen des FC Bayern gegen den FC Kopenhagen geisterte eine Schlagzeile durch die Medien, die aufhorchen ließ: Die "Bild" meldete, dass die Rückkehr von Manuel Neuer in das DFB-Tor beschlossene Sache sei. Ein Zeitpunkt wurde auch genannt: die Länderspiele im März 2024. Der Weltmeister von 2014, der sich im Dezember vergangenen Jahres bei einem Skiunfall das Bein gebrochen hatte, präsentiert sich seit seinem Comeback schon wieder in guter Form. Davon soll Bundestrainer Julian Nagelsmann begeistert sein.

Neuer: "Stehe im guten Austausch"

Neuer indes bestritt, dass er mit Nagelsmann bereits konkret über seine Rückkehr in die Nationalmannschaft im kommenden März gesprochen hat. "Es gibt jetzt keine Absprache", sagte der Kapitän des FC Bayern nach dem 0:0 gegen den FC Kopenhagen bei BR24Sport, betonte aber: "Ich stehe im guten Austausch mit meinem Torwarttrainer in der Nationalmannschaft genauso wie mit Julian, und wir gehen alle davon aus, dass ich dabei bin, wenn alles normal läuft."

Seine drei Glanzparaden in der 87. Minute, mit denen er die Münchner vor einer Niederlage bewahrte, wollte Neuer nicht als Bewerbungsschreiben an den Bundestrainer verstanden wisssen. "Er kennt mich, er hat so was schon mal gesehen im Training und auch in den Spielen", sagte der Keeper und betonte: "Von daher bin ich sehr gelassen, was den März angeht."

Für den DFB hat Neuer bislang 117 Spiele bestritten und war bis zu seiner Verletzung auch Kapitän der Nationalmannschaft. Der FC Bayern hat unlängst den Vertrag des 37-Jährigen vorzeitig bis Juni 2025 verlängert.

Quelle: BR24 30.11.2023 - 18:30 Uhr