Nach Rolfes-Beleidigung DFB sperrt Sven Ulreich für ein Spiel Stand: 02.10.2024 17:31 Uhr

Nach seiner Beleidigung gegen Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes im Topspiel muss Sven Ulreich einmal zuschauen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sperrte den Torwart des FC Bayern für ein Spiel.

Von BR24Sport

Sven Ulreichs Beleidigung gegen Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes im Topspiel am vergangenen Samstag hat nun doch Folgen für den Torwart des FC Bayern. Der 36-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Sperre von einem Spiel verurteilt.

Zudem muss der Keeper eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro zahlen. Das teilte der DFB mit. Ulreich und der FC Bayern haben dem Urteil bereits zugestimmt. Damit fehlt Ulreich dem Rekordmeister im Spitzenspiel am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (ab 17.30 Uhr in der Radioreportage und in Liveticker).

Video in den sozialen Medien überführt Ulreich

Ein Video von Ulreich hatte im Internet für Aufsehen gesorgt und den DFB auf den Plan gerufen. In dem kurzen Clip, aufgenommen während des Topspiels der Münchner am Samstag, ist der aufgebrachte Bayern-Ersatztorhüter an der Ersatzbank zu sehen. Man hört vorher die lautstarke Beschwerde "Zeitspiel", danach die Aufforderung: "Hör auf da drüben, du Penner." Im Anschluss ist Ulreich mit den Worten "Hey, hey, setz dich hin Rolfes, du Wichser" zu hören. Es gibt Beifall - und ein "jawohl, Ulle" ist zu hören.

Rolfes nach Ulreichs Entschuldigung: "Thema für mich erledigt"

Auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl tadelte seinen Profi, gab aber zugleich zu: "Ich bin auch immer dafür bekannt gewesen, dass ich nicht immer alles rhetorisch sauber gehandelt habe auf der Bank."

Ulreich hat sich inzwischen bereits bei Rolfes gemeldet und entschuldigt. "Damit ist das für mich auch erledigt", sagte der Leverkusener Sportchef nach dem 1:0 (0:0) seines Teams in der Champions League gegen die AC Mailand.

Quelle: BR24Sport im Radio 02.10.2024 - 17:54 Uhr