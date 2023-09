BR24 Sport Nach Kreuzbandriss: Skirennläufer Schmid zurück auf Skiern Stand: 28.09.2023 20:48 Uhr

Im März dieses Jahres riss sich Skirennläufer Alexander Schmid im Training das Kreuzband. Sechs Monate später steht der Parallelweltmeister von 2023 wieder auf Skiern und ist nach eigener Aussage schmerzfrei.

Von Victor List, Andreas Troll

Die letzte Weltcup-Saison war die erfolgreichste in der Karriere des Alexander Schmid. Bei den Weltmeisterschaften in Courchevel/Méribel holte sich der Allgäuer Gold im Parallelwettbewerb. In seiner Heimat Fischen wurde er gefeiert. Doch dem positiven Höhepunkt sollte noch ein negativer folgen. Im Training für den Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora im März verletzt sich Schmid schwer. Er reißt sich das vordere Kreuzband im linken Knie und den Außenmeniskus. Auch der Knorpel wird in Mitleidenschaft gezogen. Nach fast sieben Monaten Pause ist Schmid nun zurück im Training.

Schmid freut sich über "mega Gefühl" und "super Bedingungen"

"Es ist natürlich ein mega Gefühl, wieder auf Skiern zu stehen", freute sich Schmid im Interview mit BR24Sport, der nach eigener Aussage das Grinsen kaum aus dem Gesicht bekommt. Doch zu schnell darf er es nicht angehen. Derzeit rutscht Schmid eher über die Piste bei gemäßigtem Tempo. "Hier am Pitztaler Gletscher haben wir super Bedingungen. Das ist wirklich super hart und kompakt und zum Anfangen genau richtig."

Das Knie hält der Belastung stand

Alles passiert unter Aufsicht und Anleitung seines Trainers Bernd Brunner: "Das erste Mal wieder auf Schnee, das ist von der Belastung fürs Knie etwas ganz anderes. Das kann man nicht simulieren in der Reha oder beim Krafttraining", stellt dieser gegenüber BR24Sport klar. Schmids Knie hält dieser Belastung im Training am Pitztaler Gletscher aber stand. "Das Kreuzband sieht super aus, ich habe überhaupt keine Schmerzen oder Probleme", freut sich der amtierende Weltmeister im Parallelwettbewerb.

Nun gilt es, Schritt für Schritt, die Belastung und Intensität zu steigern. Schließlich will Schmid bald ins Weltcup-Geschehen eingreifen. "Rennen wird er diese Saison schon fahren", sagt Trainer Brunner. Da sei er sich "zu 99 Prozent sicher". Schmid will natürlich an die Erfolge der letzten Saison anknüpfen. Wann es soweit ist, ist derzeit noch offen. Der Weltcup-Auftakt in Sölden Ende Oktober dürfte wohl noch zu früh kommen. Genauso wichtig ist für den Allgäuer aber auch: er ist wieder Teil des DSV-Teams.

Quelle: BR24Sport 28.09.2023 - 18:30 Uhr