BR24 Sport Müller über mögliche Vertragsverlängerung: "Schaun wir mal" Stand: 30.11.2023 11:26 Uhr

Nach dem 0:0 gegen Kopenhagen, bei dem Thomas Müller wieder in der Startelf stand, ließ der 34-Jährige eine Vertragsverlängerung offen. Teamkollege Neuer ist deutlich zuversichtlicher, schließlich steigt 2025 in München ein besonderes Ereignis.

Von Victor List

Gegen Kopenhagen durfte Thomas Müller mal wieder von Beginn an ran. Wettbewerbsübergreifend stand der 34-Jährige erst zum siebten Mal in dieser Spielzeit in der Startformation von Trainer Thomas Tuchel. "Müller spielt immer", war einmal. Wöchentlich muss Tuchel Fragen zur Identifikationsfigur des FC Bayern beantworten. Der Vertrag des Ur-Bayern läuft zum Saisonende aus.

Müller lässt Vertragsverlängerung offen

Verlängert Müller seinen Vertrag oder nicht, wollte ein selbst ernannter Transferjournalist wissen nach dem 0:0 gegen Kopenhagen. Das müsse dieser doch längst selbst wissen, antwortete Müller mit seinem typisch verschmitzten Grinsen. "Das gibt's doch nicht, da musst du ein bisschen wachsamer sein", witzelte Müller und beantwortete die Frage schließlich mit den Worten: "Keine Ahnung. Schaun wir mal!"

Neuer zuversichtlich bei Müllers Vertragsverlängerung

Deutlich zuversichtlicher zeigte sich da Müllers Teamkollege Manuel Neuer, der am Vortag sein auslaufendes Arbeitspapier genauso wie Sven Ulreich bis 2025 verlängert hatte. Er gehe davon aus, "dass, wenn der Thomas mit Bayern spricht und wenn Bayern mit Thomas spricht, dass das funktionieren wird", sagte Neuer nach dem Spiel. "Der Thomas Müller gehört einfach zu Bayern München und wir kennen und schätzen seine Klasse."

Finale dahoam 2.0 als "kleiner Lockvogel"

Ein Argument für seine eigene Vertragsverlängerung, lieferte Neuer gleich mit, welches für Müller wohl auch gelten dürfte: "Wir haben ja auch noch ein schönes Spiel in München, wo wir in der Vergangenheit mal schlechte Erfahrungen gemacht haben und in dieses Finale wollen wir natürlich alle hin." 2025 steigt das Endspiel der Champions League in der Münchner Arena - wie schon 2012.

Damals erlebten die Münchner, wie aus dem "Finale dahoam" ein "Drama dahoam" wurde. Der zuvor unterlegene FC Chelsea gewann im Elfmeterschießen. Auch für Thomas Müller, der damals die zwischenzeitliche Führung erzielt hatte, sei dieses Endspiel ein "kleiner Lockvogel", gab er am Mittwoch zu. Bleibt abzuwarten, wie groß die Verlockung am Ende ist.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 30.11.2023 - 10:54 Uhr