Fußball, 2. Liga Miroslav Klose ist neuer Trainer beim 1. FC Nürnberg Stand: 11.06.2024 10:33 Uhr

Seit rund zwei Wochen hat der 1. FC Nürnberg mit Joti Chatzialexiou einen neuen Sportvorstand, jetzt hat der Fußball-Zweitligist auch einen neuen Trainer vorgestellt: Miroslav Klose soll den Club sportlich wieder in die Spur bringen.

Von Lasse Berger, BR24 Redaktion

Miroslav Klose ist neuer Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg. Der 46-jährige ehemalige Nationalspieler wurde am Vormittag am Valznerweiher in seiner neuen Funktion vorgestellt. Er erhält am Valznerweiher einen Vertrag über zwei Jahre. Klose gehört zu den Weltmeistern von 2014 und ist mit 71 Treffern der erfolgreichste Torschütze der deutschen Nationalmannschaft. Als Trainer sammelte er bislang Erfahrungen als U-17 und Co-Trainer beim FC Bayern München. In der Saison 2022/23 war Klose Cheftrainer beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach. Dort wurde er im März 2023 entlassen, nachdem Altach die Hauptrunde auf dem letzten Platz abgeschlossen hatte.

Mit Mannschaft und Fans schnell zum Erfolg

In Nürnberg wird er nun den neuen Kader mit zusammenstellen müssen. Es sei wichtig, eine Achse auf den Platz zu bringen und junge Spieler an die Mannschaft heranzuführen, sagte der Ex-Nationalspieler bei seiner Vorstellung. Auf ein konkretes Ziel für seine zweijährige Amtszeit wollte Klose sich nicht festlegen. "Es ist auch mein Ziel, so schnell wie möglich Erfolg zu haben – das ist aber nicht so einfach. Ich möchte auch zunächst die Mannschaft in der Kabine darüber informieren. Wichtig ist, dass wir die Fans hinter uns bringen und eine Einheit bilden", erklärte Klose.

Es habe eine engere Auswahl gegeben, so Sportvorstand Joti Chatzialexiou über die Trainerverpflichtung. "Wir haben einen Trainer gesucht, der junge Spieler entwickeln möchte." Klose, der einen Zweijahresvertrag in Nürnberg unterschrieben hat, sagte bei seiner Vorstellung: "Ich bin ein Bauchmensch, bei mir hat sich ein fantastisches Gefühl entwickelt."

Fiél wechselt von Nürnberg zu Hertha BSC

Dass der bisherige Club-Trainer Christian Fiél seinen Vertrag nicht mehr erfüllen wird, hatte Joti Chatzialexiou bei seiner Vorstellung als neuer Sportvorstand vor einer Woche bekannt gegeben. Wenige Tage später stand fest, dass Fiél zu Hertha BSC wechselt. Nach Medienberichten soll der Berliner Klub eine Ablöse-Summe von rund 500.000 Euro an den Ligakonkurrenten zahlen, Fiéls Vertrag in Nürnberg war nämlich noch bis 2025 datiert.

Quelle: Frankenschau aktuell 11.06.2024 - 17:30 Uhr