BR24 Sport Luitz macht weiter: "Feuer für's Skifahren brennt noch"

Skirennfahrer Stefan Luitz will seine Karriere noch nicht beenden. Das Feuer brenne noch, schrieb er in einem Post auf Instagram. Es sei zu früh, dem Skisport servus zu sagen, so der Allgäuer in seinem Statement.

Skirennläufer Stefan Luitz denkt noch nicht ans Aufhören. "Wie nach dem letzten Rennen in Kranjska Gora im März angekündigt, habe ich die letzten Monate extrem viel gegrübelt, ob es für mich überhaupt noch eine Folgesaison im Skiweltcup geben wird. Ich habe mir immer gewünscht meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und es ist für mich einfach noch zu früh, um Servus zum Skisport zu sagen", schrieb der 31 Jahre alte Allgäuer auf Instagram.

Comebacksaison nach Wettkampfpause

Nach fast einjähriger Wettkampfpause war der Riesenslalom-Spezialist im vergangenen Winter in den Weltcup zurückgekehrt. Über Platz 20 kam der Bayer in seiner Comeback-Saison jedoch nicht hinaus. "Trotz der schwierigen Saison mit erneuten Rückschlägen habe ich aber gemerkt, das Feuer fürs Skirennfahren brennt noch", schreibt Luitz weiter.

Luitz "super motiviert"

Die Vorbereitung auf die kommende Saison, die für die Alpinen mit dem Riesenslalom Ende Oktober in Sölden beginnt, will Luitz mit einem privaten Rennteam absolvieren. "Es wird sicher keine leichte Aufgabe, aber ich bin super motiviert und freue mich auf die anstehenden Trainings", so der Skirennfahrer. Der Sportler vom SC Bolsterlang konnte in seiner Laufbahn bislang ein Weltcuprennen gewinnen, weitere neunmal stand er auf dem Podium. Mit dem Team holte er 2021 WM-Bronze.

