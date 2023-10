BR24 Sport "Friedliebender Mensch" - Mazraoui bleibt Spieler des FC Bayern Stand: 20.10.2023 11:25 Uhr

Noussair Mazraoui bleibt Spieler des FC Bayern München. Das hat der Verein bestätigt. Der 25-Jährige war wegen Posts zum Krieg in Israel und Gaza kritisiert worden. Mazraoui sagte, er verurteile "jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation".

Von BR24Sport

Der FC Bayern München hat bekannt gegeben, dass Noussair Mazraoui weiterhin im Kader des Rekordmeisters bleiben wird. In einer kurzen Pressemitteilung des Vereins wird Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, am Freitag (20.10.) mit den Worten zitiert: "Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben", so Dreesen und führt weiter aus: "Der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel."

Auch der Spieler wird in der Pressemitteilung zitiert: "Darüber hinaus verurteile ich jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation." Ob es darüber hinaus Konsequenzen für Mazraoui geben wird, wurde nicht bekannt gegeben.

Tuchel hofft auf den "Mikrokosmos Kabine"

Thomas Tuchel äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Mainz: "Ich bin froh über das klare Statement, das der Klub abgegeben hat. Ich stehe persönlich 100 Prozent zu dem Statement", so der Trainer des FC Bayern. Er habe sowohl mit Mazraoui als auch mit dem israelischen Torhüter Daniel Peretz gesprochen, sagte Tuchel, wollte allerdings nicht auf Einzelheiten eingehen. Man habe gegenüber Peretz nun "eine besondere Führsorgepflicht".

Doch es gehe auch darum, "Nous (Mazraoui) in der Gemeinschaft drinnenzubehalten." Daher hoffe er auf die heilende Wirkung, die der Sport in globalen Krisen immer wieder bewiesen habe: "Das Wichtigste ist: Wie gehen die beiden miteinander um. Eine Kabine ist immer ein Ort, an dem man friedlich, freundschaftlich, kameradschaftlich auf ein Ziel hinarbeitet. Es ist immer wieder schön, zu sehen, wie dieser Mikrokosmos funktioniert", so Tuchel, der auch die Kapitäne in dieser Situation einbinden möchte.

Solidarität mit den Palästinensern oder auch mit der Hamas?

Der marokkanische Nationalspieler hatte am Samstagabend ein kurzes Video auf Instagram geteilt, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: "Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen." Unter dem Post schrieb Mazraoui: Amen. Im Zusammenhang mit dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel wurde der Tweet als Parteinahme für die im Gazastreifen Islamisten verstanden: Mazraoui wünsche den Sieg der Hamas gegenüber Israel.

Daraufhin äußerte sich Mazraoui in einer Erklärung, die der dpa vorlag: "Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde." Mazraoui hatte Medienberichten zufolge allerdings auch einen Beitrag eines Accounts geteilt, der die Auslöschung Israels forderte. Dadurch wirkt die Erklärung des Rechtsverteidigers unglaubwürdiger.

Individuelle Laufeinheit am Donnerstag

Der Rekordmeister hatte am Mittwochabend ein Gespräch mit dem 25-Jährigen geführt. Am darauffolgenden Tag war er dem Teamtraining fern geblieben, absolvierte jedoch eine individuelle Laufeinheit. Der Marokkaner hatte zuvor auch beim Länderspiel mit seiner Nationalmannschaft nicht im Kader gestanden. Auch für das kommende Bundesliga-Spiel gegen Mainz steht der Rechtsverteidiger nicht zur Verfügung.

