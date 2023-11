BR24 Sport FCN-Youngster Can Uzun nach Torjubel bedroht - Polizei ermittelt Stand: 29.11.2023 13:12 Uhr

Am Sonntag traf Can Uzun einmal mehr für den 1. FC Nürnberg. Der aufstrebende Angreifer kassierte jedoch für seinen Jubel beim Karlsruher SC schwere Anfeindungen in den Sozialen Medien. Weil andere Nutzer prompt reagierten, ermittelt nun die Polizei.

Von BR24Sport

Einmal mehr muss ein Fußballprofi schwere Bedrohungen in den Sozialen Medien über sich ergehen lassen. Can Uzun vom 1. FC Nürnberg wurde nach seinem Tor bei der 1:4-Niederlage beim Karlsruher SC heftig angefeindet. Der gebürtige Regensburger hatte nach seinem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer zum 1:1 vor der KSC-Fankurve mit ausgebreiteten Armen gejubelt.

FCN bezieht Stellung: "Solche Nutzer braucht kein Mensch!"

Ein Nutzer veröffentlichte ein Bild auf der Plattform X von Uzun, auf dem ein Fadenkreuz auf den Kopf des 18-Jährigen gerichtet war. Da andere User schnell darauf aufmerksam wurden und die Polizei informierten, nahm die Polizei direkt Ermittlungen gegen den Verfasser des Posts auf. "Solche Nutzer braucht kein Mensch!", schrieb der FCN selbst später: "Nach der gestrigen Partie wurde ein FCN-Spieler im Netz aufs Übelste verunglimpft. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Verfasser eingeleitet. Vielen Dank, auch den couragierten Usern, die darauf aufmerksam machten."

Auch der Karlsruher SC nahm Stellung zu dem Vorfall: "Dieser Aussage können wir uns nur anschließen! In den Farben getrennt, in der Sache vereint!" Uzun hatte gegen den KSC bereits sein zehntes Pflichtspieltor in dieser Saison erzielt.

Uzun-Jubel polarisiert nicht zum ersten Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass der Jubel des türkischen Junioren-Nationalspielers für Ärger sorgt: Beim Auswärtsspiel bei Holstein Kiel posierte er ebenfalls nach einem Tor vor den gegnerischen Anhängern. Allerdings, so stellte Uzun im Nachhinein klar, nur um seinen verletzten Teamkollegen Nathaniel Brown zu grüßen. Uzun hatte für die TV-Kameras den Jubel imitiert, den er sonst gemeinsam mit Brown auf dem Feld vollführt.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 29.11.2023 - 12:55 Uhr