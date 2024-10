BR24 Sport FCB: Torlos in den Topspielen - die Gründe für Kanes Flaute Stand: 07.10.2024 12:45 Uhr

Es war nicht die Woche von Harry Kane: Drei Topspiele, null Tore. Gegen Leverkusen, Aston Villa und Frankfurt hätte der FC Bayern Treffer seines Topstürmers gut gebrauchen können, doch der blieb blass. Die Kritik an Kane wächst. Zu Recht?

Von Marjorie Maurer

Sechs Tore in neun Spielen: Die Bilanz von Harry Kane ist auch in dieser Saison bislang die eines Topstürmers. Doch zuletzt standen innerhalb von acht Tagen drei Spielen an, die im Saisonverlauf eine gewichtige Rolle spielen könnten. Die Gegner: Bayer Leverkusen, Aston Villa, Eintracht Frankfurt.

In der Liga kam der FC Bayern in den vergangenen zwei Spielen gegen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nicht über ein Unentschieden hinaus. In der Champions League kassierten die Münchner außerdem die erste Saisonniederlage gegen Aston Villa. Kanes Bilanz: Null Tore, eine Vorlage.

"Wo warst du, Kane" - FCB-Stürmer schießt seltener auf's Tor

"Wo warst du, Harry Kane", titelte die Daily Mail nach der Niederlage gegen Villa. Auch Ex-Bayern-Spieler Didi Hamann kritisierte Kane zuletzt: "Er wurde geholt, um gegen Leverkusen und Aston Villa ein Tor zu machen und im Viertelfinale der Champions League zu treffen. Das hat er bislang nicht getan", sagte er.

Nur vier Schüsse gab Kane in den drei Topspielen ab – nur ein einziger kam auch auf das Tor. So ungefährlich war der Engländer in dieser Saison bislang nicht. Und doch spiegelt die Statistik einen Trend wider: In dieser Spielzeit schießt der Schlüsselstürmer der Münchner deutlich seltener. Nur 3,21 Mal pro 90 Minuten sucht er laut der Statistik-Plattform "fbref" den Abschluss. In der vergangenen Spielzeit lag dieser Wert noch bei 4,48. Und somit sinken gleichzeitig auch die Torschüsse (aktuell: 0,89 - Vorsaison: 1,91), erwartete Tore: (aktuell: 0,55 - Vorsaison: 0,97 ) und natürlich auch die Tore (aktuell: 0,89 - Vorsaison: 1,14).

59 Spiele, ein Umzug und die Final-Niederlage: Kane hat viel erlebt

Wer befürchtet, dass Kane plötzlich, nachdem er seit Jahren zur Weltspitze gehört hat, das Fußballspielen verlernt hat, kann beruhigt werden. Auch ein jäher Schub von Altersschwäche des 31-Jährigen ist mehr als unwahrscheinlich. Doch körperliche Aspekte hat dieser Saisonstart des Engländers durchaus. 59 Spiele bestritt Kane in der vergangenen Saison, die große Mehrheit davon über die volle Distanz. Nach dem Einzug in das EM-Finale hatte Kane gut drei Wochen, um seinen Körper und seinen Geist von der abgelaufenen Saison zu erholen, den Umzug in ein zuletzt unruhiges Münchner Umfeld, seinen goldenen Schuh und die Finalniederlage zu verarbeiten.

Während über die mentale Erholung Kanes nur spekuliert werden könnte, gibt es einige Hinweise darauf, dass der Mittelstürmer des FC Bayern körperlich noch immer nicht in Topform ist. Zuletzt musste er gegen Leverkusen und Frankfurt in der Schlussphase der Partie wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Eine Teilnahme an der Länderspielreise mit den Three Lions steht wohl noch auf der Kippe.

Harry Kane: neue Rolle als Vorlagenkönig

Nachdem sich Kane mittlerweile an seine neue Heimat gewöhnt hat, muss er sich in München nun an mit einem neuen Trainer vertraut machen. Kanes Rolle unter Vincent Kompany hat sich gewandelt. Der Belgier bindet Kane mehr in den Spielaufbau ein als es sein Vorgänger Thomas Tuchel getan hat. So lässt sich der Mittelstürmer im Spielaufbau immer wieder tief fallen, nimmt öfter an der Mittellinie den Ball auf, um ihn selbst nach vorne zu tragen, oder ihn mit Pässen zu verteilen.

19,5 Pässe bringt Kane in dieser Saison pro 90 Minuten zu seinen Mitspielern. Ein Höchstwert in seiner Karriere. In der vergangenen Spielzeit lag dieser Wert noch bei 15,0. Diese Pässe spielt Kane nicht nur im Spielaufbau, sondern besonders auch gerne in Tornähe. Anstatt den Abschluss zu suchen, sucht er den Mitspieler. Sechs Treffer bereitet er in dieser Saison bereits in der Bundesliga vor - auch gegen die Eintracht war er am Tor von Michael Olise beteiligt. Damit ist er bereits nach sechs Ligaspielen auf dem besten Weg, seinen Vorjahreswert (8) zu brechen und führt die Liga in dieser Wertung an. In der Torjägerliste muss er sich mit dem zweiten Platz hinter Frankfurts Omar Marmoush begnügen (8 Treffer).

FC Bayern glaubt an Harry Kane

An der Säbener Straße scheint man sich keine Sorgen über die Leistung des 100-Millionen-Manns zu machen. Viel mehr kann man die neue Rolle, die Kompany dem eigentlichen Mittelstürmer zutraut, als Zeichen großer Wertschätzung für die Qualitäten des Engländers interpretieren. Ob diese Rolle dem FC Bayern zu vielen Titeln verhilft, bleibt abzuwarten. In München scheint man da derzeit recht optimistisch zu sein.

