BR24 Sport FCB-Talent Paul Wanner schwankt zwischen DFB und Österreich Stand: 13.09.2024 09:57 Uhr

Paul Wanner ist derzeit vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Dort sorgt der 18-Jährige in seinen ersten Bundesliga-Spielen für Furore. Und so kommt wohl bald die Entscheidung, für welche Nationalmannschaft er spielen will, auf ihn zu.

Von Raphael Weiss

Paul Wanner ist eines der großen Versprechen des FC Bayern. Spätestens seit seinem Bundesliga-Debüt an einem kalten Wintertag im Januar 2022, blickt man in München mit Vorfreude, auf das, was da kommen könnte, die Entwicklung des schlaksigen Offensivspielers. Mit 16 Jahren und 15 Tagen wurde er unter Julian Nagelsmann zum jüngsten FCB-Debütanten der Geschichte.

Doch Wanner wollte man Zeit geben. Bei den Profis kam er nur auf sieben Kurzeinsätze. Bei seiner ersten Leihe zum SV Elversberg zeigte er, dass er schon in so jungen Jahren das Potenzial hat, mit seinem Spiel in der 2. Bundesliga herauszustechen, wurde zum Stammspieler und war an neun Toren beteiligt. Einsatzzeiten in der 1. Mannschaft der Münchner schienen vor dieser Saison trotzdem noch in weiter Ferne und so folgte der nächste Schritt: Die Leihe zu einem Bundesligisten.

Traumstart bei Heidenheim: Wanner trifft und trifft und trifft.

Zwei Spiele ist die Bundesligasaison erst alt und doch hat Wanner in Heidenheim schon mächtig Eindruck hinterlassen. Was der 18-Jährige bislang zeigt, übertrifft alle Erwartungen: Erstes Spiel im DFB-Pokal - Wanner trifft in der 53. Minute. Erstes Bundesligaspiel gegen St. Pauli - Wanner trifft zum wichtigen 1:0. Qualifikation zur Conference League: Heidenheim liegt spät in der Partie zurück - Wanner trifft in der 84. Minute selbst und bereitet wenig später den Siegtreffer vor.

Und als Heidenheim am vergangenen Spieltag gegen den FC Augsburg in der neunten Minute ein Elfmeter zugesprochen wird, nimmt Wanner sich selbstbewusst den Ball, ignoriert zwei Mitspieler, die auch gerne schießen würden, und trifft zum 1:0. Der offensive Mittelfeldspieler ragte in dieser Partie wieder einmal heraus, zeigte schnelle Dribblings und bereitete einen weiteren Treffer vor.

DFB oder ÖFB: Wanners Entscheidung "ist ungewiss"

Kein Wunder also, dass sich Bundestrainer Nagelsmann wünscht, dass sich die Wege von ihm und Wanner bald mal wieder kreuzen. Diesmal in der Nationalmannschaft. Das Problem: Der Leihspieler des FC Bayern hat zwei Staatsbürgerschaften. Die deutsche und die österreichische. Und für welche er sich entscheidet, steht aktuell in den Sternen. "Ich kann ganz klar sagen, dass meine Entscheidung noch ungewiss ist", sagte Wanner der Süddeutschen Zeitung und antwortete auf die Frage, wer das entscheidet: "Mama, Papa, ich."

Wanner hat bislang ab der U17 alle Jugendnationalmannschaften des DFB durchlaufen. In der Länderspielpause sagte er der U21 ab, allerdings mit der Begründung, dass er nach den anstrengenden Wochen mit Heidenheim eine Pause brauche, was nach einer vernünftigen Herangehensweise klingt. Ebenso wie der Plan mit der Nationalmannschaft-Wahl: Bevor er sich endgültig festlege, "will ich eigentlich erst mal ein komplettes Jahr Bundesliga spielen, um zu sehen, wo es hingeht. Aber vielleicht fällt die Entscheidung auch schneller."

Kann Wanner sich beim FC Bayern durchsetzen?

Der junge Senkrechtstarter hat die Bodenhaftung trotz des Rummels um seine Person nicht verloren. Der DFB wird sich sehr bemühen, um Wanner von sich zu überzeugen. Schließlich hat man erst kürzlich mit dem FCN-Eigengewächs Can Uzun eine bittere Niederlage im "Tauziehen" mit dem türkischen Verband verloren. Die Position im offensiven Mittelfeld ist bei der deutschen Nationalmannschaft aktuell - und wohl auch auf lange Sicht - mit Jamal Musiala und Florian Wirtz recht hochkarätig besetzt.

Hört man die Stimmen der Verantwortlichen des FC Bayern träumt man in München von derselben Besetzung in der eigenen Offensive. Ob dann ein Senkrechtstarter wie Wanner einen Platz findet? Wanner wird sich die Entwicklung in Ruhe ansehen. Die eigene - und die in seinem Stammverein und der Nationalmannschaft. Der Vertrag in München läuft bis 2027 - und Sportvorstand Max Eberl hatte schon angekündigt, dass er aus Wanner "einen Bayern-München-Spieler" machen wolle. Eine wichtige Voraussetzung wären wohl Chancen auf Startelfeinsätze in der kommenden Saison.

Im Video: Paul Wanner zaubert gegen den FC Augsburg

Quelle: Heute im Stadion 14.09.2024 - 15:05 Uhr