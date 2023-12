Trotz Schneefalls Augsburg gegen Frankfurt soll stattfinden Stand: 03.12.2023 13:04 Uhr

In Bayern herrscht weiter Schneechaos. Der FC Augsburg geht dennoch fest davon aus, das das Spiel am Abend gegen Eintracht Frankfurt stattfinden kann. Der Verein empfiehlt jedoch, die Anreise zur Arena "frühzeitig anzutreten".

Von BR24Sport

Der FC Augsburg geht trotz des heftigen Winter-Einbruchs im Süden Deutschlands davon aus, dass das Heimspiel an diesem Sonntag (19.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wie geplant stattfinden kann. Am Samstagmorgen war das für den Nachmittag angesetzt Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen Union Berlin wegen heftiger Schneefälle abgesagt worden. Die Augsburger verwiesen in einer Mitteilung vom Sonntagmittag auf den unermüdlichen Einsatz "in den letzten 24 Stunden von Fans, Mitarbeitern und Dienstleistern".

Der Verein gab zugleich Hinweise an die Stadionbesucher aus. Diese sollen, die Anreise zum Stadion frühzeitig anzutreten. "Dabei wird dringend empfohlen – wenn möglich – mit der Straßenbahn anzureisen, da aufgrund der Schneemassen der vergangenen Tage die Parkkapazitäten an der WWK ARENA nur eingeschränkt sind". Zudem könne "weiterhin Schnee und Glätte vereinzelt zu Rutschgefahr führen".

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.